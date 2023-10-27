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Данилов – о ядерных тренировках РФ: одна ракета шлепнулась, вторая не раскрылась

Андрей Ганчук
27 октября 2023, 16:20
Агрессор Россия, по сравнению с Западом, остается технологически отсталой страной, сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

Данилов, ядерные ракеты РФ
Россияне проводили ядерные тренировки, из трех ракет взлетела только одна - Данилов / Коллаж: Главред, фото: СНБО, ua.depositphotos.com

Россия проводила ядерные испытания, в результате которых из трех ракет запустилась только одна. Речь идет об отсталом от Запада государстве с точки зрения технологий. Украина намерена поставить точку в отношении РФ раз и навсегда. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

Как сообщает 24 канал, чиновник рассказал о том, как россияне проводили ядерные тренировки. Из трех ракет взлетела только одна – первая упала возле места запуска, а вторая не раскрылась.

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"Россияне действительно проводили испытания. У них должно было быть три ракеты. Одна шлепнулась возле места, на котором она должна была стартовать. Одна система не раскрылась и только одна из трех отправилась. Надо понимать, что Россия – это технологически достаточно отстающая страна по сравнению с Западом. Яркий пример, когда у них на Луну что-то полетело и не долетело", - отметил Данилов.

По его словам, применение ядерного оружие – переход всех граней, и цивилизованный мир должен реагировать на угрозы со стороны РФ. Нужно решать проблему уже сейчас, а задача Украины – поставить окончательную точку в вопросе России.

"Если есть проблема, ее нужно решать сразу, а не откладывать, не менять на какие-то временные облегчения. Имейте в виду, что если сегодня не разрешат эту проблему, дальше вам будет гораздо сложнее это сделать. Наша задача – поставить точку в вопросе относительно России раз и навсегда", - подчеркнул Алексей Данилов.

Ядерные угрозы России

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов резко разнес ядерные угрозы России. Как полагает чиновник, подобная риторика со стороны Москвы – знак отчаяния и бессилия. Вряд ли Китай позволит россиянам пойти на такие действия.

Путин и Шойгу провели "тренировку", а Россия угрожает "массированным ядерным ударом". В частности, россияне заявили о тренировках стратегических ядерных сил, к которым подключили мобильную установку Ярс, атомную подлодку и два стратегических ракетоносителя. Маневры были якобы успешными.

В ГУР прокомментировали шантаж Кремля атомным оружием. Как заявил спикер военной разведки Украины Андрей Юсов, ядерные тренировки РФ не приводят к росту геополитических рисков и кардинальным образом не меняют ситуацию. Это картинка для внутреннего российского потребителя.

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СНБО новости России ядерные испытания Алексей Данилов война России и Украины
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