"Страна шаманов, было полнолуние": Данилов резко разнес ядерные угрозы России

Агрессор Россия в отчаянии и не знает, что делать – Москве ничего не остается, кроме демонстрации подобной риторики, сказал Алексей Данилов.

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Россия в отчаянии, но Китай не позволит ей применить ядерное оружие - Данилов / Коллаж: Главред, фото: СНБО, УНИАН

Россия – страна шаманов, там считают, что если было полнолуние, будут происходить определенные события. Не нужно обращать внимание на ядерные угрозы, поскольку Москва демонстрирует подобную риторику по причине отчаяния. Вряд ли тот же Китай ей позволит воплотить свои угрозы в жизнь. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

В эфире Мы-Украина он с юмором прокомментировал ядерную риторику РФ и призвал не обращать внимание на такие заявления. У Украины своя цель – освобождать территории.

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"Россия — это страна шаманов, было полнолуние. Они считают, если полнолуние, то будут происходить те или иные события. Странная страна, поэтому я считаю, что на это (ядерные угрозы — ред.) не надо обращать внимание. Нам свое делать, нам освобождать свою страну, поэтому они будут пугать", - отметил Данилов.

Также он добавил, что Россия переходит к ядерному шантажу из-за отчаяния, поскольку чувствует слабость. Однако тот же Китай вряд ли позволит Москве реализовать свои угрозы.

"Они (власти России, - ред.) - в отчаянии. Они не знают, что им делать. Прав наш президент, когда он говорит, что ядерный шантаж — это единственное, что у них остается. Но вряд ли Китай позволит России разбрасываться ядерными бомбами, потому что это будет касаться не только РФ, а так же других ядерных стран. А здесь есть определенные обязательства", - подчеркнул Алексей Данилов.

Ядерные угрозы России

Президент Владимир Зеленский в интервью Sky TG24 заявил, что согласно прогнозам украинской разведки, к концу года РФ будет все больше угрожать применить ядерное оружие. По его словам, "постоянное напоминание Россией о своем ядерном потенциале является проявлением не силы, а слабости".

Секретарь СНБО Алексей Данилов объяснил, когда Кремль может нанести ядерный удар. Как полагает чиновник, Россия не применит атомное оружие, если, если цивилизованный мир не будет поддаваться ее ядерному шантажу.

Пропагандистка РФ Маргарита Симоньян призвала взорвать ядерную бомбу над Сибирью. Такие меры Москва, мол, может применить, чтобы попытаться "ответить на зло" западных стран.

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