Отключения света не планируются ни в одном из регионов Украины, но есть нюанс - Минэнерго

Информация о якобы отключениях является частью информационной войны со стороны страны-агрессора России, отметили в Минэнерго.

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Планируются ли отключения света уже в ноябре? / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Минобороны РФ, pixabay

Электроэнергии, которую производят украинские электростанции, полностью достаточно для обеспечения потребностей потребителей. Сейчас ограничение бытовых потребителей не предусматривается ни в одном из регионов Украины. Об этом сообщает Минэнерго в Telegram.

Как отмечается, в социальных сетях недавно была распространена информация со ссылкой на заявление одного из народных депутатов Украины о том, что якобы в ноябре будут применяться графики ограничений потребления электроэнергии.

"По этому поводу Министерство энергетики в очередной раз сообщает. Электроэнергии, которую производят украинские электростанции, полностью достаточно для обеспечения потребностей потребителей. Этой зимой будут работать все блоки атомных электростанций, расположенные на подконтрольной территории Украины. Более того – сейчас в резерве находятся дополнительные мощности, которые будут запущены в работу в случае увеличения потребления и потребностей в электроэнергии. Сейчас ограничение бытовых потребителей не предусматривается ни в одном из регионов Украины", - подчеркивают в Минэнерго. видео дня

Также там обратили внимание, что информация о якобы отключении является частью информационной войны со стороны страны-агрессора России. С окончанием прошлого осенне-зимнего периода эту информацию пытались распространять различные псевдоэксперты. Однако отключений не произошло ни в марте, ни в октябре.

"Подчеркиваем: отключения возможны исключительно в случае массированных вражеских обстрелов, и, как следствие, повреждений энергетического оборудования. Минэнерго обращается к гражданам с просьбой быть бдительными и пользоваться только официальной и достоверной информацией", - отметили в ведомстве.

Могут ли в Украине отключать свет по графикам

Ранее генеральный директор компании-провайдера электроэнергии YASNO Сергей Коваленко в ответ на вопрос, будут ли в Украине отключать свет зимой, отметил, что это сложно спрогнозировать. По его словам, отключение света может происходить по двум причинам: если будет недостаточно произведенной электроэнергии или если в результате обстрелов будут повреждены сети и объекты энергетической инфраструктуры.

В Минэнерго объяснили ситуацию относительно возможных отключений света по графикам. Там отметили, что в Украине пока не применяются графики отключения света. Во всех областях вырабатывается достаточно электроэнергии, поэтому экстренные меры не требуются. Свет может исчезать лишь в случаях массированных ударов оккупантов по энергоинфраструктуре, технологических нарушений и неблагоприятных погодных условий.

Позже министр энергетики Герман Галущенко пояснил, что в Украине будут блэкауты, но есть один нюанс. Он отметил, что энергетическая система Украины полностью готова к зиме, впервые сделали систему защиты от ракетных атак агрессора России. Единственной угрозой энергетике являются обстрелы оккупантов. В стране возможны блэкауты, но они будут кратковременными.

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