Ракетный удар по селу Гроза: в ООН назвали виновника теракта

В отчете ООН подробно описаны разрушительные последствия ракетного удара по Грозе: 15 семей потеряли двух или более членов семьи.

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В ООН назвали виновника теракта в Грозе / Коллаж: Главред, фото: t.me/synegubov, ua.depositphotos.com

Мониторинговая миссия ООН подтвердила, что страна-агрессор Россия намеренно нанесла ракетный удар по селу Гроза Харьковской области, ведь рядом с местом "прилета" не было никаких признаков присутствия украинских военных. Об этом говорится в отчете Организации.

Как отмечается в документе, 5 октября в результате ракетного удара по гражданскому учреждению в селе Гроза погибли 59 человек, которые присутствовали на поминках. Жертвами были гражданские лица - 36 женщин, 22 мужчин и восьмилетний мальчик. Все они были на поминках местного жителя, который был военнослужащим ВСУ. Взрывом полностью разрушены кафе и небольшой магазин.

В отчете подробно описаны разрушительные последствия ракетного удара по Грозе: 15 семей потеряли двух или более членов семьи.

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Также в отчете говорится, что "российские вооруженные силы либо не сделали все возможное для проверки того, что цель была военным объектом, либо намеренно нацелились на гражданских лиц или гражданские объекты".

Любой сценарий будет нарушением международного гуманитарного права, отмечают в ООН.

Ракетный удар оккупантов по кафе в Грозе

5 октября стало известно о том, что россияне ударили по кафе и магазину на Харьковщине. Оккупанты обстреляли кафе и магазин в селе Гроза Купянского района. Там было много гражданских и дети.

Тела погибших в селе Гроза были изуродованы и разорваны. Оккупанты убили 55 человек, из которых одного ребенка. В том числе была убита вся семья перезахороненного военного, который в начале полномасштабного вторжения был похоронен в Днепре. В селе Гроза на Харьковщине погибли жена, невестка и сын военного, в честь которого устроили поминальный обед.

После этого сообщалось, что в Грозе роют могилы и готовятся к массовым захоронениям. На местном кладбище расчищают чащи и роют новые могилы. Из-за этого удара во многих семьях есть по 2-5 погибших.

СБУ разоблачила 2 предателей, которые обрекли к смерти своих односельчан. Мужчины после освобождения села от оккупантов бежали в Россию вместе с захватчиками, забрав с собой свои семьи. Находясь в РФ, они выспросили у жителей села, когда будут поминки за военным, и навели ракету.

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