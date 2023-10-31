"Это скрывать не надо": Лукашенко набросился на РФ с требованием выплатить компенсации

Такое требование было поставлено в связи с тем, что нарушены сроки введения БелАЭС, и ответственность за это несет российская сторона.

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Лукашенко набросился на РФ с требованием выплатить компенсацию / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Беларусь поставила перед страной-агрессором Россией вопрос о выплате компенсаций через ввод БелАЭС в эксплуатацию в более поздний срок. Об этом заявил белорусский диктатор Александр Лукашенко, пишет Радио Свобода.

По его словам, сроки ввода АЭС в эксплуатацию сместились из-за российской стороны.

"Конечно, по договору мы поставили перед ними вопрос о компенсациях. Это скрывать не надо. Ничего там чрезвычайного не было. Но такие вопросы были поставлены в связи с тем, что нарушены сроки ввода станции, и ответственность за это несет российская сторона", - сказал Лукашенко. видео дня

Он также добавил, что Россия предложила в качестве компенсации продажу ядерного топлива "как для своих станций" и пятилетнюю гарантию на основные узлы.

Заметим, что Белорусская АЭС находится в Гродненской области. В ноябре 2020 года Лукашенко официально открыл станцию после окончания строительства первого энергоблока. Также в ноябре прошлого года СМИ писали, что за первые два года работы БелАЭС простаивала более половины времени. Всего она произвела чуть больше половины объема электроэнергии, запланированного на один год.

За строительство станции, которая подавалась как способ избежать энергетической зависимости, Беларусь имеет выплаты России по кредиту в 10 миллиардов долларов. Россия также поставщик топлива для станции.

Как сообщал Главред, Лукашенко неожиданно "прогнулся" перед Зеленским. В нынешней ситуации глава украинского государства ведет себя абсолютно правильно, требуя помощи от западных партнеров, подчеркнул Лукашенко.

Также сообщалось, что Россия недавно набросилась на Беларусь с обвинениями. Так, российские кураторы из ФСБ обвинили военно-промышленный комплекс Беларуси в срыве поставок техники для оккупационной армии РФ. Им не понравилось, что Беларусь доставила продукцию ВПК в Иран.

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