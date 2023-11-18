Удар по сторонникам РФ: Зеленский утвердил санкции против Азарова и Табачника

Обновленные санкции сроком на 10 лет вводятся против бывших высокопоставленных лиц времен Виктора Януковича.

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Владимир Зеленский одобрил решение СНБО / Коллаж: Главред, Фото: УНИАН, ОП

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым вводится в силу решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 18 ноября "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)".

Соответствующий указ №758/2023 обнародован на сайте президента. Согласно тексту решения СНБО, обновленные санкции сроком на 10 лет вводятся против бывших высокопоставленных лиц времен Виктора Януковича.

В частности, санкции вводятся против:

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бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова;

бывшего министра образования и науки Дмитрия Табачника;

народного депутата Украины IV-VII созывов Олега Царева;

народного депутата Украины IV-VIII созывов Дмитрия Святаша;

главы оккупационной администрации Крыма Сергея Аксенова;

председателя т.н. "ЛНР" Леонида Пасечника;

депутата Государственной думы РФ Дмитрия Саблина;

бывшего украинского телеведущего Юрия Кота.

Санкции за депортацию украинских детей

Кроме того, указом №759/2023 Зеленский ввел в силу решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 18 ноября о введении санкций против ряда юридических и физических лиц, которые, вероятно, причастны к депортациям украинских детей с оккупированных территорий.

Согласно тексту решения СНБО, под санкции попали 37 российских благотворительных организаций, а также 100 связанных с ними физических лиц.

Так, в частности, под санкции попала некоммерческая организация "Квартал Луи", основанная нынешней уполномоченной по правам ребенка Российской Федерации Марией Львовой-Беловой, ордер на арест которой в рамках дела о незаконной депортации и перемещения украинских детей был выдан Международным уголовным судом в марте 2023 года.

Что предусматривают санкции

Пакет санкций предусматривает блокировку активов, полное ограничение торговых операций, а также транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, приостановление выполнения экономических и финансовых обязательств, запрет участия в приватизации, аренде государственного имущества, запрет осуществления публичных и оборонных закупок товаров, работ и услуг у юридических лиц, запрет совершения сделок по ценным бумагам, запрет увеличения размера уставного капитала хозяйственных обществ и предприятий, запрет передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности, аннулирование официальных визитов, заседаний, переговоров по вопросам заключения договоров или соглашений, а также запрет на приобретение в собственность земельных участков.

Санкции против РФ

Ранее сообщалось, что Евросоюз ударил санкциями по России. Европейские санкции против РФ включают ограничения в сфере торговли, финансов, технологий и товаров двойного назначения.

Напомним, ранее сообщалось о том, что под ограничения США попал детский лагерь "Артек" в Крыму. Соединенные Штаты Америки ввели санкции против "международного детского центра "Артек".

Как сообщалось ранее, Владимир Зеленский ввел санкции СНБО против двух сотен человек, связанных с Российской Федерацией. Президент ввел санкции против 199 граждан РФ и одного украинца – коллаборанта и предателя Юрия Черничука, которого захватчики "назначили" новым "директором" Запорожской АЭС.

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