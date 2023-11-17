Зеленский ответил смогут ли студенты выезжать за границу

Для студентов немобилизационного возраста облегчат условия выезда за границу на обучение, а также рассмотрят вопрос повышения стипендий.

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Зеленский встретился со студентами / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству образования и науки Украины разработать механизм облегчения выезда за границу студентов немобилизационного возраста в рамках академической мобильности. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Зеленский провел 17 ноября встречу со студентами Мариупольского университета, где его спросили о возможности легализации выезда за границу для обучения и стажировки. Он ответил, что в вопросе выезда за границу необходимо избежать факторов, которые могут создать психологическое напряжение между военными на фронте и гражданскими.

"Отдельные программы, по которым люди немобилизационного возраста, ученые для развития или получения знаний, необходимых Украине... Я считаю, что Министерство (образования и науки - ред.) должно проработать и дать вам возможность принести эти знания в Украину", - сказал Зеленский. видео дня

Повышение стипендий

Также Президента спросили о повышении стипендии. На что Зеленский ответил, что правительство работает над возможностью повышения размера стипендий для студентов.

"Относительно стипендий - такая задача у правительства есть. Мы поработаем над тем, чтобы увеличить в следующем году объем стипендий", - сказал Зеленский.

В то же время он отметил, что сейчас это не простая задача из-за войны в Украине, которая ограничивает возможности бюджета. Президент добавил, что, несмотря на это, образование в Украине является важным приоритетным делом и необходимо находить решения для поддержки студентов, поскольку им приходится работать в условиях внутренних и экономических трудностей.

Реакция министра образования и науки Украины

Со своей стороны, министр образования и науки Оксен Лесной отметил, что его ведомство начнет поиск решения проблемы выезда за границу студентов и повышения стипендий.

"По поручению Президента, изучаем возможность повышения размера академических стипендий лучшим студентам и ищем решение проблемы выезда за границу студентов немобилизационного возраста в пределах академической мобильности", - сказал Оксен Лесной.

Напомним, на время военного положения в Украине, наложено ограничение на выезд военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Однако это ограничение не является абсолютным. Для четкого регулирования категорий лиц, которым разрешен выезд за пределы страны, в правилах пересечения границы Украины, утвержденных постановлением Кабинета министров №57, были внесены соответствующие поправки.

Также в Верховной Раде Украины ранее зарегистрировали законопроект №8029, предусматривающий предоставление всем военнообязанным украинским мужчинам возможность пересекать границу. Однако такое предложение имеет одно условие-перечислять средства на нужды Вооруженных Сил Украины.

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