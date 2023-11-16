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Не все можно рассказать публично: Зеленский намекнул на расширение ПВО

Елизавета Бельмас
16 ноября 2023, 21:34
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о ситуации с усилением ПВО в Украине.
Зеленский намекнул на расширение ПВО
Зеленский намекнул на расширение ПВО / коллаж6 Главред, фото: 14 ОМБ, скриншот телеграм Владимира Зеленского

Сегодня, 16 ноября, президент Украины Владимир Зеленский традиционно обратился к воинам, гражданам и союзникам страны в вечернем обращении.

Глава государства поблагодарил всех защитников неба за то, что они круглосуточно находятся на боевом дежурстве и за одни только сутки 16 ноября сбили 16 вражеских дронов. Президент также добавил, что география сотрудничества Украины для расширения воздушного щита очень широка, но "рассказать публично можно не все".

"Не всё сейчас можно рассказать публично, но что абсолютно точно, так это то, что Украина постоянно становится сильнее", - сообщил президент.

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По словам Владимира Зеленского, возможности украинской ПВО увеличиваются и, конечно, это ещё не 100% защита, ведь такие города, как Харьков и Запорожская с Донецкой областью всё ещё не защищены, а значит - много работы впереди и это задание для всех украинских дипломатов.

В завершение этой темы президент Украины поблагодарил всех причастных к расширению ПВО: "Я благодарен всем, кто в этом эффективен".

Вечернее обращение Владимира Зеленского
Вечернее обращение Владимира Зеленского / скриншот Телеграм Владимира Зеленского

Ситуация с ПВО в Украине

Напомним, по словам Зеленского, оккупанты продолжают попытки мести освобожденному Херсону и обстреливают город без какой-либо военной необходимости. По этой причине Ставкой было принято решение о существенном подкреплении оборонительной способности в разведывательной, контрбатарайеной, радиоэлектронной и противовоздушной борьбе.

Также президент Владимир Зеленский заявил о том, что Украина получила дополнительные системы противовоздушной обороны NASAMS. Они уже стали на боевое дежурство и будут хорошим усилением ПВО накануне зимы.

Помимо этого, Украина получит от Германии еще две системы ПВО IRIS-Т до конца 2023 года для защиты гражданской и энергетической инфраструктуры от российских атак зимой, заявил посол Германии в Украине Мартин Егер.

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война в Украине ПВО Владимир Зеленский
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