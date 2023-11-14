В Украине меняют работу ПВО: Зеленский рассказал, что Россия поменяла тактику боя

Сегодня, 14 ноября, Владимир Зеленский сообщил о ситуации со снабжением боеприпасами, ракетами, техникой. Также он рассказал о ситуации на фронте.
По словам Зеленского, военные на востоке Украины сообщают о том, что на Авдеевском, Купянском и Донецком направлении значительно увеличилось количество вражеских штурмов. Также оккупанты продолжают попытки мести освобожденному Херсону и обстреливают город без какой-либо военной необходимости. По этой причине Ставкой было принято решение о существенном подкреплении оборонительной способности в разведывательной, контрбатарайеной, радиоэлектронной и противовоздушной борьбе.
Благодарен нашим воинам, которые держат позиции и не прекращают наступательных операций, - подытожил Зеленский.видео дня
Помимо этого, президент Украины сообщил о том, что военные анализируют и замечают изменение вражеских тактик в применении БПЛА, в связи с чем в Украине вносят коррективы в работу ПВО.
Также стало известно, что Украине удается удерживать позитивную динамику в работе "зернового коридора". На данный момент удалось отгрузить уже около 4 миллионов тонн груза.
Напомним, украинские защитники отвоевали уже почти 50% оккупированных россиянами территорий с начала войны. Однако контрнаступление продолжается, ВСУ закрепились на левом берегу Днепра. Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.
Также, президент Владимир Зеленский заявил о том, что в Украине сразу на нескольких направлениях сложилась наиболее сложная обстановка. При этом, ВСУ знает, как отвечать не только на земле, но и в Черном море.
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