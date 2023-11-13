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Разведка узнала планы РФ: Зеленский рассказал о подготовке мощного ответа врагу

Алексей Тесля
13 ноября 2023, 22:39
На нескольких направлениях сложилась наиболее сложная обстановка, подчеркнул президент.
Зеленский
Владимир Зеленский назвал "горячие" участки на фронте / Коллаж: Главред, Фото: Командование Объединенных Сил ВС Украины, president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский заявил о том, что в Украине сразу на нескольких направлениях сложилась наиболее сложная обстановка.

"Авдеевка, Марьинка, Бахмутское направление, Лиманское направление, Купянск, Запорожье, Херсонщина - на каждом из этих направлений сложно", - подчеркнул он в ходе видеообращения.

Глава государства уточнил, что в понедельник заслушал доклады руководителей военной разведки Кирилла Буданова и внешней разведки Александра Литвиненко.

видео дня

"Украина знает и будет знать, что готовит враг и как отвечать правильно, мощно, как на земле, так и в Черном море", - отметил он.

Что говорят в Генштабе ВСУ

В свою очередь главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал Валерий Залужный заявил о том, что Авдеевское, Купянское и Марьинское направления остаются самыми горячими.

"Подробно рассказал об обстановке на фронте. Авдеевское, Купянское и Марьинское направления остаются самыми горячими. Ситуация сложная, контролируемая. В то же время Вооруженные Силы Украины продолжают ведение наступательных действий на определенных направлениях и наносят противнику значительные потери в живой силе и технике. С генералом Брауном также обсудили наши планы на зимний период и отдельно остановились на насущных потребностях украинского войска. Прежде всего речь идет о снарядах, средствах противовоздушной обороны и БПлА", - написал Залужный в своем Телеграм-канале по итогам телефонных переговоров с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Чарльзом Брауном.

Кроме того, генералы обсудили вопросы подготовки украинских военнослужащих и восстановления боеспособности подразделений.

Залужный также выразил благодарность американским партнерам за поддержку и помощь Украине в борьбе с российским агрессором.

Война в Украине

Ранее Зеленский пообещал ответку за удары РФ по Херсонщине. Силы обороны ответят российской армии на удары по Херсону, заявил президент.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Зеленский провел важное заседание Ставки. Рассмотрена стратегия деоккупации захваченной РФ территории и конкретные шаги для ее воплощения.

Как сообщалось ранее, на Ставке у Зеленского говорили об Авдеевке и Купянске. Президент Владимир Зеленский провел важную Ставку с руководителями силовых структур, в рамках которой обсуждались ключевые вопросы войны с Россией.

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Владимир Зеленский Валерий Залужный война России и Украины
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