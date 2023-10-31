Зеленский – о важной Ставке: говорили об Авдеевке и Купянске, выступил Залужный

Президент Владимир Зеленский провел важную Ставку с руководителями силовых структур, в рамках которой обсуждались ключевые вопросы войны с Россией.

https://glavred.info/politics/zelenskiy-o-vazhnoy-stavke-govorili-ob-avdeevke-i-kupyanske-vystupil-zaluzhnyy-10512847.html Ссылка скопирована

Зеленский провел Ставку с Залужным, Будановым и Малюком, обсуждались вопросы войны / Коллаж: Главред, фото: 53-я ОМБр, Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский провел новую Ставку верховного главнокомандующего ВСУ, в ходе которой обсуждались вопросы текущих событий в войне против агрессора России. В частности, ситуация на фронте, зерновой коридор, поставки боеприпасов и наращивание производства отечественных вооружений.

Как сообщил глава государства в своем Telegram-канале, во вторник, 31 октября, он провел Ставку. Обсуждалось множество вопросов. С докладами выступали руководители ГУР, СБУ и командующий ВМС ВСУ.

"Беспрепятственная работа "зернового коридора". Борьба с действиями противника, которые ставят под опасность мирное судоходство. Снижение способностей вражеского флота. Доклады командующего ВМС ВСУ Неижпапи, начальника ГУР МО Буданова, главы СБУ Малюка", - рассказал Зеленский. видео дня

Также обговаривались вопросы безопасности Одессы и усиление ПВО.

"Безопасность Одесской области: защита людей, энергетических объектов, портовой инфраструктуры. Усиление региональной системы ПВО. Также усиление противовоздушной обороны и защита объектов критической инфраструктуры в приграничных и прифронтовых регионах. Командующий Воздушными силами Олещук", - добавил гарант.

Кроме того, Зеленский и руководители силовых структур говорили об обстановке на фронте. С докладом выступал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

"Ситуация на фронте: Купянск, Авдеевка, Херсон. Доклады главкома Залужного, командующих Сырского, Тарнавского, Гнатова, Москалева, Содоля", - сказал президент.

Обсуждались и вопросы наращивания своего производства артиллерийских систем и снарядов натовского образца.

"Наращивание отечественного производства артсистем и артснарядов натовского стандарта. Графики поставок от партнеров. Доклады Министра обороны Украины Умерова и Министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Камышина", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Ситуация под Авдеевкой и Бахмутом

Обстановка под Бахмутом остается тяжелой, сказал пресс-офицер 26-й артиллерийской бригады имени генерал-хорунжего Романа Дашкевича, старший лейтенант Олег Калашников. По его словам, российские оккупационные войска наступают на флангах. Тяжелые боевые столкновения идут южнее Бахмута.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил, что враг усилился и атакует под Бахмутом и Купянском. По словам Сырского, российские захватчики постоянно атакуют позиции сил обороны Украины и пытаются остановить продвижение украинских войск на Бахмутском направлении.

Представитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Александр Штупун заявил, что Россия стянула под Авдеевку 40 тысяч войск и 300 танков, однако ВСУ не намерены оставлять свои позиции в городе. Ранее фиксировалось уменьшение количества атак в районе Авдеевки.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.