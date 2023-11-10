Освобождение оккупированных территорий: Зеленский провел важное заседание Ставки

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, во время которой обсудили военный бюджет на 2024 год, отчеты о текущей ситуации на ключевых направлениях фронта и приняли конкретные решения по защите Херсона.
"Важная Ставка. Стратегическое видение деоккупации нашей земли и конкретные шаги для его воплощения. Уточнение всех планов и расчетов для продолжения активных действий. Военный бюджет на следующий год. Акцент на том, чтобы стать самодостаточными по снарядам, ракетам, дронам, бронетехнике", - написал Зеленский в Telegram.
Кроме того, на Ставке заслушаны отчеты от командующих о текущей ситуации на нескольких направлениях:
- Купянском;
- Бахмутском;
- Авдеевском;
- Мелитопольском;
- на левобережье Херсонской области.
"Конкретные решения по защите Херсона. Будет усиление противовоздушной обороны, средств контрбатарейной борьбы, РЭБ и разведки", - подчеркнул Зеленский.
Также на Ставке был отдельный доклад по эвакуации граждан Украины и стран-партнеров из Сектора Газа.
"Работа продолжается", - подытожил президент.
Ситуация на фронте
Ранее в разведке Эстонии дали тревожный прогноз. Наиболее интенсивные бои продолжались в Донецкой и Луганской областях, рассказали в разведывательном центре Сил обороны Эстонии. При этом не исключается, что сложившаяся ситуация на фронте может привести к "падению Авдеевки".
Напомним, ранее на Ставке у Зеленского говорили об Авдеевке и Купянске. Президент Владимир Зеленский провел важную Ставку с руководителями силовых структур, в рамках которой обсуждались ключевые вопросы войны с Россией.
Как заявил ранее заявил уомандующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, враг усилился и атакует под Бахмутом и Купянском. По словам Сырского, российские захватчики постоянно атакуют позиции сил обороны Украины и пытаются остановить продвижение украинских войск на Бахмутском направлении.
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