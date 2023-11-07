Мощное усиление ПВО: новые системы NASAMS стали на боевое дежурство – Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил о том, что Украина получила дополнительные системы противовоздушной обороны NASAMS.
Они уже стали на боевое дежурство и будут хорошим усилением ПВО накануне зимы, подчеркнул глава государства по итогам проведенного селектора.
"Получил отчеты о поступлениях боеприпасов, техники и оборудования за последние сутки. На боевое дежурство стали дополнительные системы NASAMS от партнеров. Своевременное усиление нашей ПВО к зиме", - отметил он.
Что происходит на фронте
Вместе с тем президент проинформировал, что боевые действия продолжаются на Купянском, Бахмутском, Авдеевском направлениях и на юге.
"Заслушали данные разведок по ситуации на ВОТ, в Черноморском регионе и в странах ОДКБ. Служба безопасности отчиталась о своих контрразведывательных мерах", - добавил Зеленский.
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