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Мощное усиление ПВО: новые системы NASAMS стали на боевое дежурство – Зеленский

Алексей Тесля
7 ноября 2023, 13:43
В Украину поступили новые боеприпасы, техника и оборудование, рассказал президент.
Зеленский, NASAMS
Владимир Зеленский рассказал о поставках новых систем NASAMS в Украину / Коллаж: Главред, Фото: kongsberg.com, president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский заявил о том, что Украина получила дополнительные системы противовоздушной обороны NASAMS.

Они уже стали на боевое дежурство и будут хорошим усилением ПВО накануне зимы, подчеркнул глава государства по итогам проведенного селектора.

"Получил отчеты о поступлениях боеприпасов, техники и оборудования за последние сутки. На боевое дежурство стали дополнительные системы NASAMS от партнеров. Своевременное усиление нашей ПВО к зиме", - отметил он.

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Вместе с тем президент проинформировал, что боевые действия продолжаются на Купянском, Бахмутском, Авдеевском направлениях и на юге.

"Заслушали данные разведок по ситуации на ВОТ, в Черноморском регионе и в странах ОДКБ. Служба безопасности отчиталась о своих контрразведывательных мерах", - добавил Зеленский.

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ПВО Владимир Зеленский NASAMS
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