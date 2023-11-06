'Плотной' ПВО в Украине нет нигде: в воздушных силах раскрыли критическую ситуацию

В Украине "плотной" ПВО сейчас нет фактически нигде, заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в понедельник, 6 ноября, на фоне удара страны-агрессора России по Одессе и Одесской области.
"Плотной" ПВО сейчас нет фактически нигде, так, чтобы и муха не пролетела. Постоянно усиливается ПВО", - сказал он в эфире телемарафона "Єдині новини".
По его словам, "плотность" заключается именно в защите объектов критической инфраструктуры, в которую входят: объекты энергетики, топливно-энергетического сектора, на юге - это портовая инфраструктура, это продовольственная инфраструктура.
На юге эффективно работают мобильные огневые группы. Спикер заявил, что Силы обороны Украины должны готовиться к атакам РФ по критической инфраструктуре и по стратегическим объектам.
"Понемногу поступает помощь, понемногу заходят новые номенклатуры вооружения, которые раньше мы не видели", - сказал он.
Напомним, что часть систем ПВО Украина арендует у партнеров. Эти системы ПВО будут особенно важны в холодный период года. Об этом рассказал представитель Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.
Зеленский сообщил об усилении ПВО. Президент отметил, что в новом пакете помощи от Нидерландов самым главным является усиление нашей ПВО ракетами для Patriot.
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