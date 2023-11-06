УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Плотной" ПВО в Украине нет нигде: в воздушных силах раскрыли критическую ситуацию

Юлия Закрепа
6 ноября 2023, 15:56
Спикер заявил, что Силы обороны Украины должны готовиться к атакам РФ по критической инфраструктуре и по стратегическим объектам.
'Плотной' ПВО в Украине нет нигде: в воздушных силах раскрыли критическую ситуацию
Игнат рассказал о ПВО в Украине / коллаж: Главред, фото: Twitter Резник, Минобороны РФ

В Украине "плотной" ПВО сейчас нет фактически нигде, заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в понедельник, 6 ноября, на фоне удара страны-агрессора России по Одессе и Одесской области.

"Плотной" ПВО сейчас нет фактически нигде, так, чтобы и муха не пролетела. Постоянно усиливается ПВО", - сказал он в эфире телемарафона "Єдині новини".

По его словам, "плотность" заключается именно в защите объектов критической инфраструктуры, в которую входят: объекты энергетики, топливно-энергетического сектора, на юге - это портовая инфраструктура, это продовольственная инфраструктура.

видео дня

На юге эффективно работают мобильные огневые группы. Спикер заявил, что Силы обороны Украины должны готовиться к атакам РФ по критической инфраструктуре и по стратегическим объектам.

"Понемногу поступает помощь, понемногу заходят новые номенклатуры вооружения, которые раньше мы не видели", - сказал он.

Напомним, что часть систем ПВО Украина арендует у партнеров. Эти системы ПВО будут особенно важны в холодный период года. Об этом рассказал представитель Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.

Зеленский сообщил об усилении ПВО. Президент отметил, что в новом пакете помощи от Нидерландов самым главным является усиление нашей ПВО ракетами для Patriot.

Больше военных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине ПВО
Реклама

Главное за день

"Удар в спину Украины": польские перевозчики заблокировали границу с Украиной

"Удар в спину Украины": польские перевозчики заблокировали границу с Украиной

17:04 Мир
Пророссийская позиция Фицо "зашаталась": что сказал премьер Словакии

Пророссийская позиция Фицо "зашаталась": что сказал премьер Словакии

16:33 Украина
Ракеты Taurus не изменят ситуацию на фронте: в Германии выдали странное заявление

Ракеты Taurus не изменят ситуацию на фронте: в Германии выдали странное заявление

16:16 Политика
Все главные новости

Последние новости

17:11

Уже около 300 БПЛА: "Украинская команда" передала бойцам ДУК "Правый сектор" дрон с тепловизором и индивидуальные наборы для обогрева

17:06

"Еще есть же Российская империя": солист "Пошлой Молли" жестко оскорбил поляков

17:04

"Удар в спину Украины": польские перевозчики заблокировали границу с Украиной

17:02

Достанет даже труднодоступные места: мастер на все руки показал, как с помощью одной вещи быстро вымыть батареи

16:53

Россиянам устроили "мясорубку": ВСУ пошли вперед под Бахмутом и взяли новые рубежи

Украина рискует проиграть войну, нужно своё производство оружия - КасьяновУкраина рискует проиграть войну, нужно своё производство оружия - Касьянов
16:52

Вы удивитесь, как это вкусно: незабываемый и очень простой рецепт закускиВидео

16:35

Какой самый быстрый и мощный мотор в мире: автолюбители обомлеют от удивления

16:33

Пророссийская позиция Фицо "зашаталась": что сказал премьер Словакии

16:28

Хозяйка обновила линолеум на кухне за копейки: помогли два бюджетные средства

Реклама
16:21

Lida Lee рассказала про романтику в отношениях с Даниэлем СалемомВидео

16:16

Ракеты Taurus не изменят ситуацию на фронте: в Германии выдали странное заявление

16:15

Невероятный лайфхак для хозяек: вот для чего нужна 4-я сторона терки

15:56

"Плотной" ПВО в Украине нет нигде: в воздушных силах раскрыли критическую ситуацию

15:55

РФ готовит мощные удары: генерал ВСУ назвал сроки и вероятные цели атак врага

15:47

Чтобы уволить главу Хозсуда Киева Босого с должности судьи, ВККС может рассмотреть 8 деклараций добропорядочности - СМИ

15:37

Россия изменила подход к дронам-камикадзе на фронте и имеет успех: OSINTэры обеспокоены

15:32

Руководители ФГВФЛ Рудуха и Рекрут нанесли ущерб государству в 2016-2019 г. на десятки млн грн - отчет Счетной палаты

15:31

"Коррупция на всех уровнях": у Зеленского ответили на заявление экс-главы Еврокомиссии

15:10

Фейерверки и петарды с сегодняшнего дня под запретом: что ждет нарушителей

15:08

Будут сочные как никогда: как пожарить идеальные отбивные - лайфхак от профессионального повара

Реклама
15:07

Екатерина Кухар прокомментировала слухи про расставание с Александром СтояновымВидео

14:59

Удар по Одессе: художка, фейки и стадо непуганых барановмнение

14:55

Некоторые украинцы могут получить деньги от Красного Креста: где и кто именно

14:46

Комбриг приказал строиться и не пришел: всплыли новые детали трагедии на Запорожье

14:26

Это угроза для всего фронта: в МВА объяснили ценность Авдеевского коксохима

14:03

Лунный день 7 ноября 2023: Месяц сулит благоприятный период на работе

13:51

Оккупанты отбирают у Софии Ротару виллу в Крыму - росСМИ

13:44

"Они обалдевшие": Фарион зашкварилась наглым "наездом" на бойцов из АзоваВидео

13:34

Растрата на почти миллиард: СБУ сообщило о подозрении экс-заместителю Резникова

13:10

Нужно найти привидение за 15 секунд: оптическая иллюзия для самых внимательных

13:00

Китайский гороскоп на завтра 7 ноября: Козе - улучшение ситуации на работе, Крысе - сильные эмоции

12:46

Калибры, Искандеры, Кинжалы: стало известно, сколько ракет есть в запасе у РФ

12:43

"Бои продолжаются 24 часа в сутки": военный рассказал о жесткой тактике оккупантов под Бахмутом

12:42

Россиян "перемалывают" батальонами вместе с техникой: детали гигантских потерь РФ

12:38

Засветился с братом и фавориткой: Константин Меладзе публично поддержал Тарасову

12:34

Как сделать, чтобы не потело зеркало в ванной: 2 простые лайфхаки

11:43

Огненная "бавовна" в Седово: под удар могла попасть база с вертолетами РФ

11:34

Трагедия на Запорожье: стало известно о 19 погибших бойцах 128-й бригады

11:22

Статья Залужного для Economist: эксперт сравнил главкома ВСУ с Черчиллем

11:20

"Одно мощное заявление изменит все": какая встреча решит судьбу войны в Украине - прогнозВидео

Реклама
11:10

"Жизненные комедийные истории, в которых каждый узнает себя": на ТЕТ премьера нового сериала ВолонтерыВидео

11:06

Мобилизацию продолжат еще на три месяца: Зеленский подал в Раду проект закона

11:06

"Украина справилась с "домашним заданием": эксперт дал прогноз на вступление Украины в ЕС

10:50

Гости подумают, что новые: как отстирать домашние тапки

10:40

Достанет до Москвы: в Украине начали производить дальнобойный аналог Shahed

10:17

Этот завтрак с лавашем разметут со стола, а приготовление займет всего 20 минут

10:13

Выпустили рекордное количество авиабомб за сутки: РФ обстреляла Херсонщину

09:59

Эксперт прокомментировал слова Залужного об усилении мобилизации в Украине: как должен выглядеть этот процесс

09:51

Удар по сверхновому МРК Аскольд РФ в Керчи: в ВСМУ раскрыли новые детали

09:44

ВСУ достигли успехов на левом берегу Херсонщины: в ISW раскрыли детали

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости Харькова
Персоны
Олег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новости
Лайфхаки
УборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Гороскоп
Знаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Война с Россией
Бавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и Украины
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять