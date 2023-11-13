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Мощное усиление ПВО: ФРГ передаст Украине еще две системы IRIS-Т

Алексей Тесля
13 ноября 2023, 16:58
Германия также вносит значительный вклад для укрепления защиты украинских энергосистем, отметил Мартин Егер.
Patriot, Iris-T
Украина получит новые системы Iris-T / Википедия

Украина получит от Германии еще две системы ПВО IRIS-Т до конца 2023 года для защиты гражданской и энергетической инфраструктуры от российских атак зимой, заявил посол Германии в Украине Мартин Егер.

Поддержка Украины со стороны Германии направлена в значительной степени на такую отрасль как противовоздушная оборона, в частности, поставки таких систем как Gepard, IRIS-Т и Patriot, подчеркнул он в ходе специального мероприятия издания NV "Формула успеха Украины".

"Мы очень рады, что смогли к этому приобщиться, и сейчас мы смотрим на ближайшее будущее, а именно на зиму. Мы будем предоставлять дополнительные системы ПВО, здесь будут и Patriot, и IRIS-Т, их планируется пять – имеется в виду полноценные отдельные системы с радаром, командными пунктами и т.д.", - подчеркнул Егер.

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Он отметил, что сейчас в Украине развернуты три системы IRIS-Т, а к концу этого года планируется пять.

По его мнению, это должно быть залогом еще большей безопасности украинских городов для их защиты от российских атак.

Егер добавил, что Германия также вносит значительный вклад для укрепления защиты украинских энергосистем, в частности, речь идет о поддержке энергетических способностей.

"Мы считаем очень важным, чтобы эта зима прошла без отключений", – подчеркнул посол.

Военная помощь Украине

Ранее США объявили о новом пакете помощи Украине на почти $500 млн. Часть средств пойдет на "укрепление" украинской противовоздушной обороны, говорится на сайте Министерства обороны США.

Напомним, ранее сообщалось о том, что пакеты оборонной помощи Украине станут меньше. Минобороны США призывает Конгресс принять дополнительное финансирование как можно скорее.

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новости Германии военная помощь война России и Украины IRIS-T
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