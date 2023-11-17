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Зеленский оценил встречу Байдена с Си и предупредил о важной проблеме на фронте

Алексей Тесля
17 ноября 2023, 11:32
Вторжение РФ должно рассматриваться во время переговоров лидеров супердержав, уверен президент.
Зеленский, Байден
Владимир Зеленский оценил встречу Джо Байдена с Си Цзиньпином / Коллаж: Главред, Фото: CNN, grupapgz.pl, president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский считает, что недавняя встреча американского президента Джо Байдена и лидера Китая Си Цзиньпина была полезна для Украины.

Глава государства убежден, что встреча Байдена и Си Цзиньпина была "хорошей" для Украины, которая борется с российской агрессией, сообщает 20 minutes.

"Мы понимаем, что этот факт полезен для нас, их встреча", - подчеркнул президент.

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Вместе с тем он уточнил, что не может подтвердить, что лидеры США и Китая обсуждали войну в Украине, но сказал, что российское вторжение должно "так или иначе рассматриваться во время переговоров между лидерами супердержав".

Зеленский предупредил о нехватке 155 мм снарядов

В то же время глава государства отмечает, что западные союзники сократили поставки Украине артиллерийских снарядов калибра 155 мм из-за войны в Израиле.

По его словам, поставки западных снарядов сократились и замедлились после атаки ХАМАС на Израиль в октябре.

"Это не то, что США сказали: мы ничего Украине не даем. Нет. Просто каждый воюет сам. Это жизнь. Я не говорю, что это позитивно, но это жизнь, и мы должны защищать то, что принадлежит нам", — цитирует Зеленского Barrons.

Президент пояснил, что на сегодня склады союзников "пусты или есть легальный минимум, который конкретное государство предоставить не может".

Вместе с тем этих поставок недостаточно, заявил глава государства.

Вместе с тем Зеленский поблагодарил усилия США по наращиванию производства боеприпасов.

Ранее в Китае после встречи Си с Байденом сделали заявление по войне РФ против Украины. Китай после встречи главы государства Си Цзиньпина с президентом США Джо Байденом в Сан-Франциско не изменил своей позиции по развязанной агрессором Россией войне против Украины.

Напомним, Китай придерживается "нейтральной позиции" по войне России против Украины. Также Пекин усиливает сотрудничество с Москвой и пытается продвинуть собственный "план переговоров" Украины и России, который поддерживает Путин.

Как сообщалось ранее, Украина могла бы согласиться на роль КНР как посредника в том случае, если Пекин убедит Москву вывести все свои войска с украинских территорий.

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Владимир Зеленский Си Цзиньпин Джо Байден война России и Украины
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