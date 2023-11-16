В Китае после встречи Си с Байденом сделали заявление по войне РФ против Украины

Китай после встречи главы государства Си Цзиньпина с президентом США Джо Байденом в Сан-Франциско не изменил своей позиции по развязанной агрессором Россией войне против Украины. В Пекине заявили, что КНР придерживается "четкой и последовательной" позиции и "стоит на стороне честности и справедливости".
Как сообщает Укринформ, спикер китайского внешнеполитического ведомства Мао Нин сказала, что позиция Китая в отношении войны России против Украины остается неизменной. Она снова назвала войну "кризисом в Украине".
"В ходе переговоров был обмен мнениями по международным и региональным вопросам, вызывающим общую обеспокоенность, таким как "кризис в Украине" и конфликт Израиля и Палестины", - заявила Нин.видео дня
Также она добавила, что позиция Пекина по войнам в Украине и на Ближнем Востоке остается "четкой и последовательной". Пекин, дескать, придерживается "справедливой позиции".
"Мы всегда стоим на стороне честности и справедливости, стремимся способствовать миру и переговорам, а также деэскалации ситуации", - подчеркнула Мао Нин.
Китай и война России против Украины
Китай придерживается "нейтральной позиции" по войне России против Украины. Пекин не считает Москву агрессором и называет российское военное вторжение, которое на полномасштабном уровне стало крупнейшей в Европе войной со времен Второй мировой, "украинским кризисом".
Более того, Пекин усиливает сотрудничество с Москвой и пытается продвинуть собственный "план переговоров" Украины и России, который поддерживает Путин.
Украина могла бы согласиться на роль КНР как посредника в том случае, если Пекин убедит Москву вывести все свои войска с украинских территорий.
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