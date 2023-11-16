В Китае после встречи Си с Байденом сделали заявление по войне РФ против Украины

Позиция официального Пекина по войнам в Украине и Израиле остается "четкой и последовательной", сказала представитель китайского МИД Мао Нин.

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Позиция Пекина по войне в Украине после встречи Си Цзиньпина и Байдена не изменилась - МИД КНР / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

Китай после встречи главы государства Си Цзиньпина с президентом США Джо Байденом в Сан-Франциско не изменил своей позиции по развязанной агрессором Россией войне против Украины. В Пекине заявили, что КНР придерживается "четкой и последовательной" позиции и "стоит на стороне честности и справедливости".

Как сообщает Укринформ, спикер китайского внешнеполитического ведомства Мао Нин сказала, что позиция Китая в отношении войны России против Украины остается неизменной. Она снова назвала войну "кризисом в Украине".

"В ходе переговоров был обмен мнениями по международным и региональным вопросам, вызывающим общую обеспокоенность, таким как "кризис в Украине" и конфликт Израиля и Палестины", - заявила Нин. видео дня

Также она добавила, что позиция Пекина по войнам в Украине и на Ближнем Востоке остается "четкой и последовательной". Пекин, дескать, придерживается "справедливой позиции".

"Мы всегда стоим на стороне честности и справедливости, стремимся способствовать миру и переговорам, а также деэскалации ситуации", - подчеркнула Мао Нин.

Китай и война России против Украины

Китай придерживается "нейтральной позиции" по войне России против Украины. Пекин не считает Москву агрессором и называет российское военное вторжение, которое на полномасштабном уровне стало крупнейшей в Европе войной со времен Второй мировой, "украинским кризисом".

Более того, Пекин усиливает сотрудничество с Москвой и пытается продвинуть собственный "план переговоров" Украины и России, который поддерживает Путин.

Украина могла бы согласиться на роль КНР как посредника в том случае, если Пекин убедит Москву вывести все свои войска с украинских территорий.

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