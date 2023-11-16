В Киев приехал новый глава МИД Британии: о чем Камерон говорил с Зеленским

Президент поздравил Камерона с назначением министром иностранных дел и поблагодарил за то, что свой первый рабочий визит он совершил в столицу Украины.

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Владимир Зеленский и Девид Камерон провели встречу в Киеве 16 ноября / Фото: president.gov.ua

В четверг, 16 ноября, в Украину прибыл с визитом новоназначенный государственный секретарь по иностранным делам Великобритании и Северной Ирландии Дэвид Камерон. В Киеве он встретился с президентом Владимиром Зеленским.

Глава государства поздравил Камерона с назначением министром иностранных дел и поблагодарил за то, что свой первый рабочий визит в новой должности он совершил в столицу Украины, передает Офис президента.

"Это очень важно, особенно сейчас, когда мир уделяет свое внимание не только ситуации на поле боя в Украине. Мы благодарны за твердую поддержку Украины со стороны Соединенного Королевства. Благодарны за теплый прием украинских граждан в Великобритании. И рады тому, что вы приехали в Украину", – сказал Владимир Зеленский.

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Президент высоко оценил оборонное сотрудничество с Соединенным Королевством, что позволяет ВСУ эффективно защищаться от нападения российских оккупантов, в частности благодаря дальнобойному оружию. Глава государства подчеркнул, что еще одним важным приоритетом в преддверии зимнего периода является усиление украинской системы ПВО для защиты граждан и критической инфраструктуры от российских обстрелов.

Зеленский и Камерон обсудили ситуацию с безопасностью в Черном море и дальнейшую работу альтернативного "зернового коридора".

Владимир Зеленский и Девид Камерон обсудили ряд вопросов / Фото: president.gov.ua

Собеседники скоординировали позиции по реализации совместных многосторонних и двусторонних инициатив, в частности в контексте продвижения Украинской формулы мира и наработки гарантий безопасности в развитие принятой "Группой семи" на Вильнюсском саммите НАТО Совместной декларации о поддержке Украины.

Отдельное внимание было уделено вопросам евроатлантической интеграции нашего государства и поддержки Великобританией движения Украины к членству в НАТО.

Как сообщал Главред, Великобритания предоставит Украине новый пакет военной помощи на сумму 100 миллионов фунтов стерлингов (около 123 миллионов долларов).

Ранее издание The Telegraph писало со ссылкой на высокопоставленного военного чиновника, что у Британии закончились средства ПВО и боеприпасы для отправки в Украину.

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