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Зеленский отреагировал на продвижение ВСУ на Херсонщине

Елизавета Бельмас
17 ноября 2023, 15:00
Президент Украины отреагировал на борьбу Сил обороны Украины за юг.
Зеленский отреагировал на продвижение ВСУ на Херсонщине
Зеленский отреагировал на продвижение ВСУ на Херсонщине / коллаж: Главред, фото: Константин и Влада Либеровы, телеграм Владимира Зеленского

Сегодня, 17 ноября, глава государства Владимир Зеленский отреагировал на продвижение ВСУ на левобережье Днепра.

Президент опубликовал фото переправы через реку и поблагодарил бойцов:

Левобережье Херсонщины. Наши воины. Спасибо за вашу силу, за движение вперед! Слава каждому и каждой, кто возвращает Украине свободу и справедливость!

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Зеленский отреагировал на продвижение ВСУ
Зеленский отреагировал на продвижение ВСУ / скриншот телеграм Владимира Зеленского

Также о переправе на левобережье Херсонщины высказался представитель ГУ разведки Минобороны Украины Евгений Ерин. Он сообщил, что на фоне успешного продвижения ВСУ и закрепления на нескольких плацдармах противник может совершать определенные маневры.

Ерин считает, что сейчас вполне возможна перегруппировка врага на восточной стороне Херсонской области. Помимо прочего, оккупанты, скорее всего, готовились к данному сценарию и выстроили многоэшалонированную систему обороны.

В Генштабе при этом рассказали, что с начала проведения ВСУ указанных боевых заданий, оккупанты потеряли много техники, среди которой и танки, и артсистемы, и минометы, также 1216 солдат погибшими и 2217 ранеными.

Ситуация на Херсонщине

Напомним, подразделения морской пехоты Вооруженных сил Украины сумели закрепиться на левом берегу Днепра в Херсонской области. Украинские защитники захватили уже несколько плацдармов левобережья, говорится в сообщении в Facebook Морской пехоты Украины. Как сообщают украинские морпехи, они сумели провести серию "успешных действий" на левом берегу Днепра.

В Генштабе утверждают, что главной задачей ВСУ ставят перед собой задачу оттеснить врага как можно дальше от правого берега, чтобы обезопасить гражданское население от постоянных российских обстрелов на правом берегу Херсонщины.

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война в Украине Владимир Зеленский
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