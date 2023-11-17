Россия намерена устроить в Украине переворот: Зеленский раскрыл планы врага

Спецслужбы России намерены устроить в Украине раскол и хаос, чтобы сместить главу государства незаконным путем. Москва подготовила план дезинформации, который известен как "Майдан-3". Киев не пойдет на любые переговоры с россиянами, которые подразумевают заморозку войны. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.
Как сообщает Bloomberg, украинский гарант рассказал о том, что российские спецслужбы собираются устроить в Украине переворот. Москва хочет добиться силового смещения президента страны.
"У нашей разведки есть информация, которая также поступила от наших партнеров. Есть план дезинформации, известный как "Майдан-3", - сказал Зеленский.видео дня
Президент объяснил, что Майдан для РФ – переворот, следовательно, "операция понятна".
Также Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина не пойдет на любые переговоры с РФ, которые предусматривают заморозку войны.
Фейки России о "большом расколе" в Украине
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов ранее заявил, что Россия начала разгонять фейковую информацию о якобы расколе в отношениях политического и военного руководства Украины. Такой шаг связан тем, что российские оккупанты не могут добиться существе нного продвижения на поле боя.
"Я хочу обратиться к тем, кто здесь и поддерживает их, кто с ними имеет связи. Имейте в виду, что вы все будете за это нести ответственность", – предупредил чиновник.
У Зеленского поставили точку в громком скандале – в частности, руководитель Офиса президента Андрей Ермак опроверг информацию, согласно которой якобы готовится увольнение Валерия Залужного с поста главнокомандующего ВСУ.
"У нас есть единая позиция - победить в этой войне. Но, безусловно, сегодня идет постоянный диалог, работа 24/7. Мы должны быть еще умнее, еще креативнее", - подчеркнул глава ОП.
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