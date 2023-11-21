Писториус прибыл с необъявленным визитом в Украину: привез 'гостинцы' - BILD

В пакет войдут дополнительные системы IRIS-T, но прибудут в Украину они не раньше 2024 года.

https://glavred.info/ukraine/pistorius-pribyl-s-neobyavlennym-vizitom-v-ukrainu-privez-gostincy-bild-10518730.html Ссылка скопирована

Писториус сегодня в Киеве / Коллаж Главреда. Фото: BILD

Министр обороны Германии Борис Писториус прибыл сегодня утром в Киев с необъявленным визитом. Берлин объявит о новом пакете помощи на 1,3 млрд евро.

В ходе визита Писториус встретился со своим украинским коллегой Рустемом Умеровым и посетил учебный центр ВСУ.

Сегодня вечером ФРН объявит о новом пакете помощи Украине на 1,3 млрд евро, пишет BILD. В транш войдут, в частности системы Iris-T, увеличив общее количество обещанных систем с восьми до двенадцати. Однако первая из четырех новых обещанных систем появится не раньше конца 2024 года, а остальные - не раньше 2025 года.

видео дня

В течение 2024 года ФРН хочет произвести до 130 тысяч артиллерийских снарядов стандарта НАТО и затем поставить их в Украину. Необходимым условием является соответствующий наращивание промышленного производства.

Пакет помощи Украине также включает 60 высокотехнологичных дронов-разведчиков различных типов, а также более двух десятков радиолокационных систем для идентификации дронов противника.

Однако Taurus в пакете снова нет. Это, по мнению издания, указывает на признаки долгосрочного "нет" со стороны Олафа Шольца.

Проблемы с выделением военной помощи Украине

В ноябре в Бундесвере заявили о "тупике" на фронте в Украине. На этом фоне Берлин все еще отказывается от поставок Украине дальнобойных ракет Taurus. Министр обороны ФРН Борис Писториус, например, оправдывался, что данный тип вооружения якобы "не изменит ход боев".

Ситуацию ухудшает и отсутствие единства внутри ЕС по предоставлению Украине военной помощи. Страны блока до сих пор не могут утвердить план по помощи Украине на 20 млрд евро.

Тем не менее, Германия и другие члены ЕС-НАТО снабжают Украину боеприпасами и средствами ПВО.

Вас также могут заинтересовать новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.