Писториус прибыл с необъявленным визитом в Украину: привез 'гостинцы' - BILD

Министр обороны Германии Борис Писториус прибыл сегодня утром в Киев с необъявленным визитом. Берлин объявит о новом пакете помощи на 1,3 млрд евро.
В ходе визита Писториус встретился со своим украинским коллегой Рустемом Умеровым и посетил учебный центр ВСУ.
Сегодня вечером ФРН объявит о новом пакете помощи Украине на 1,3 млрд евро, пишет BILD. В транш войдут, в частности системы Iris-T, увеличив общее количество обещанных систем с восьми до двенадцати. Однако первая из четырех новых обещанных систем появится не раньше конца 2024 года, а остальные - не раньше 2025 года.
В течение 2024 года ФРН хочет произвести до 130 тысяч артиллерийских снарядов стандарта НАТО и затем поставить их в Украину. Необходимым условием является соответствующий наращивание промышленного производства.
Пакет помощи Украине также включает 60 высокотехнологичных дронов-разведчиков различных типов, а также более двух десятков радиолокационных систем для идентификации дронов противника.
Однако Taurus в пакете снова нет. Это, по мнению издания, указывает на признаки долгосрочного "нет" со стороны Олафа Шольца.
Проблемы с выделением военной помощи Украине
В ноябре в Бундесвере заявили о "тупике" на фронте в Украине. На этом фоне Берлин все еще отказывается от поставок Украине дальнобойных ракет Taurus. Министр обороны ФРН Борис Писториус, например, оправдывался, что данный тип вооружения якобы "не изменит ход боев".
Ситуацию ухудшает и отсутствие единства внутри ЕС по предоставлению Украине военной помощи. Страны блока до сих пор не могут утвердить план по помощи Украине на 20 млрд евро.
Тем не менее, Германия и другие члены ЕС-НАТО снабжают Украину боеприпасами и средствами ПВО.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Подкуп в биткоинах: нардеп из антикоррупционного комитета погорел на взятке
- "Мы их в этом оставляем": президент Чехии раскритиковал помощь Запада для контрнаступления ВСУ
- ВСУ "прижмут" оккупантов: эксперт сказал, что нам дает прорыв на левобережье Херсонщины