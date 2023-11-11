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План по выделению ЕС Украине 20 млрд евро под угрозой срыва - Reuters

Дмитрий Видоменко
11 ноября 2023, 12:23
ЕС может не утвердить план по предоставлению Украине военной помощи на сумму 20 миллиардов евро, сообщает агентство Reuters.
Евросоюз, евро
План Жозепа Борреля по созданию фонда помощи Украине от ЕС под угрозой срыва - Reuters / коллаж Главред, фото УНИАН

План Европейского союза по предоставлению Украине 20 млрд евро военной помощи вызывает сопротивление со стороны стран блока ‒ из-за чего его могут не утвердить в нынешнем виде. Об этом сообщает западное агентство Reuters со ссылкой на источники.

Речь идет о специальном фонде, который предложил создать главный дипломат Европейского союза Жозеп Боррель в июле нынешнего года. Его объем должен был составлять до 5 млрд евро в год на протяжении четырех лет.

Предложение Борреля было попыткой поставить поддержку Украины на долгосрочную основу путем создания финансирования для помощи Украине в рамках Европейского фонда мира, который используется для возмещения членам ЕС военной помощи другим странам.

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Также отмечается, что министры обороны стран ЕС собираются обсудить вышеуказанный план во вторник.

Однако источники в дипломатических кругах сообщили Reuters, что многие страны, в том числе и Германия, выразили предостережение относительно выделения таких больших сумм на годы вперед.

"Сейчас я не собираюсь объявлять его (план — Главред) мертвым. Но, конечно, всегда можно внести улучшения. У Германии было много вопросов. И это справедливо. Мы говорим о больших деньгах", — сказал высокопоставленный дипломат ЕС на условиях анонимности.

Другой европейский дипломат заявил, что некоторым членам ЕС будет трудно выполнить такой долгосрочный план из-за ограничений внутренних бюджетов.

Помощь ЕС Украине

30 октября стало известно о том, что в Евросоюзе готовят специальный план поддержки ВСУ на 20 млрд евро. Эта программа рассчитана на период 2024-2027 годов и предусматривает выделение 5 млрд евро в год на программы по передаче оружия и дальнейшему обучению украинских военнослужащих.

После этого премьер-министр ЕС Виктор Орбан набросился на Евросоюз. Орбан сравнил членство своей страны в ЕС с длительной советской оккупацией, которая длилась более сорока лет.

Жозеп Боррель резко ответил скандальному Виктору Орбану - в Евросоюзе Венгрии намекнули на дверь. По его словам, никто не обязывает Венгрию быть частью Евросоюза.

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Евросоюз Жозеп Боррель война России и Украины
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