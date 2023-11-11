План по выделению ЕС Украине 20 млрд евро под угрозой срыва - Reuters

План Европейского союза по предоставлению Украине 20 млрд евро военной помощи вызывает сопротивление со стороны стран блока ‒ из-за чего его могут не утвердить в нынешнем виде. Об этом сообщает западное агентство Reuters со ссылкой на источники.
Речь идет о специальном фонде, который предложил создать главный дипломат Европейского союза Жозеп Боррель в июле нынешнего года. Его объем должен был составлять до 5 млрд евро в год на протяжении четырех лет.
Предложение Борреля было попыткой поставить поддержку Украины на долгосрочную основу путем создания финансирования для помощи Украине в рамках Европейского фонда мира, который используется для возмещения членам ЕС военной помощи другим странам.
Также отмечается, что министры обороны стран ЕС собираются обсудить вышеуказанный план во вторник.
Однако источники в дипломатических кругах сообщили Reuters, что многие страны, в том числе и Германия, выразили предостережение относительно выделения таких больших сумм на годы вперед.
"Сейчас я не собираюсь объявлять его (план — Главред) мертвым. Но, конечно, всегда можно внести улучшения. У Германии было много вопросов. И это справедливо. Мы говорим о больших деньгах", — сказал высокопоставленный дипломат ЕС на условиях анонимности.
Другой европейский дипломат заявил, что некоторым членам ЕС будет трудно выполнить такой долгосрочный план из-за ограничений внутренних бюджетов.
Помощь ЕС Украине
30 октября стало известно о том, что в Евросоюзе готовят специальный план поддержки ВСУ на 20 млрд евро. Эта программа рассчитана на период 2024-2027 годов и предусматривает выделение 5 млрд евро в год на программы по передаче оружия и дальнейшему обучению украинских военнослужащих.
После этого премьер-министр ЕС Виктор Орбан набросился на Евросоюз. Орбан сравнил членство своей страны в ЕС с длительной советской оккупацией, которая длилась более сорока лет.
Жозеп Боррель резко ответил скандальному Виктору Орбану - в Евросоюзе Венгрии намекнули на дверь. По его словам, никто не обязывает Венгрию быть частью Евросоюза.
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