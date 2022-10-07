Евросоюз предоставит Украине макрофинансовую помощь: на что пойдут деньги

ЕС предоставит Украине очередной пакет военной помощи / ua.depositphotos.com

В ближайшее время Евросоюз предоставит нашей стране очередной пакет макрофинансовой помощи размером в 2 миллиарда евро, сообщила во время пресс-конференции президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Она отметила, что с начала полномасштабной войны России против Украины Евросоюз предоставил нашей стране 19 млрд евро помощи. При этом названная сумма не включает военную помощь.

"Еще два миллиарда макрофинансовой помощи будут предоставлены в ближайшие дни", - сказала фон дер Ляйен.

США предоставят Украине еще 18 HIMARS

В среду, 28 сентября, министерство обороны США объявило о выделении Украине нового пакета военной помощи в размере 1,1 миллиарда долларов. В новый пакет помощи входят:

18 высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS и боеприпасы к ним,

12 систем "Титан", которые используются для борьбы с дронами,

около 300 автомобилей,

десятки грузовиков и прицепов для транспортировки тяжелого оборудования,

различные радары, средства связи и наблюдения и другого снаряжения для солдат и тому подобное.

Ранее сообщалось, что новый пакет военной помощи будет одним из ответов на псевдореферендумы, которые РФ провела на временно захваченных территориях Украины.

Однако позже стало известно, что не всё из списка помощи от США будет предоставлено в ближайшее время. Так, в Пентагоне уточнили, что 18 новых реактивных артиллерийских систем HIMARS, обещанных нашему государству, будут поставляться в течение нескольких лет.

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