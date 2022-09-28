Еще больше HIMARS: США предоставят Украине новый пакет военной помощи на 1 млрд - Reuters

США поставят Украине установки HIMARS, боеприпасы, дроны и многое другое / Фото Reurters , Flickr

Соединенные Штаты готовят новый пакет военной помощи для Украины на сумму 1,1 миллиарда долларов, о котором будет объявлено в ближайшие дни. Об этом пишет Reuters со ссылкой на неназваных официальных лиц США.

Новый пакет военной помощи будет одним из ответов на псевдореферендумы, которые РФ проводит на временно захваченных территориях Украины.

Пакет будет включать в себя пусковые установки HIMARS, сопутствующие боеприпасы, различные типы систем борьбы с беспилотниками и радиолокационные системы, а также запасные части, обучение и техническую поддержку, сообщил источник.

Издание отмечает, что Соединенные Штаты с опаской наблюдают за проведением пророссийскими силами "референдумов" на оккупированных территориях Украины, результаты которых, как ожидается, будут объявлены в ближайшее время.

Вашингтон также готовит новый пакет санкций против России, если Москва аннексирует новые украинские территории после объявления результатов "референдума".

Ранее президент США Джо Байден осудил референдумы и пообещал, что Соединенные Штаты никогда не признают их результаты.

Военная помощь США Украине

24 августа президент США Джо Байден утвердил крупнейший пакет военной помощи для Украины. Его стоимость составляет почти 3 млрд долларов.

Заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Каль заявил, что в рамках нового пакета помощи украинским военным передадут современные системы ПВО и новые разведывательные БПЛА. По его словам, поставки вооружения Украине начнутся в ближайшие несколько месяцев и продолжатся в ближайшие годы.

США с 2014 года оказали Украине помощь в области безопасности ну сумму 17,9 млрд долларов. Более 15,1 млрд долларов из этих денег было получено Киевом после начала полномасштабного военного вторжения России. Американское государство и в дальнейшем намерено поддерживать Киев.

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