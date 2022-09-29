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"Это займет несколько лет": в Пентагоне заявили, что Украина не скоро получит обещанные 18 HIMARS

29 сентября 2022, 13:35

Предоставление новых реактивных артиллерийских систем растянется на годы.

Комплекс HIMARS
В Пентагоне заявили, что Украина не получит обещанные 18 HIMARS в ближайшее время/ shephardmedia.com

США предоставят Украине в рамках нового пакета военной помощи много важного боевого оборудования. Однако не всё из этого списка будет предоставлено в ближайшее время. Так, в Пентагоне уточнили, что 18 новых реактивных артиллерийских систем HIMARS, обещанных нашему государству, будут поставляться в течение нескольких лет.

Сами установки и соответствующие боеприпасы не прибудут в Украину в ближайшее время. Об этом рассказал высокопоставленный представитель Пентагона во время брифинга 28 сентября, говорится на сайте американского Минобороны.

Отмечается, что США будут закупать эти установки в рамках программы USAI непосредственно у производителя, а не брать их из военных запасов Соединенных Штатов, как это сделали ранее с предоставленными Украине 16 установками HIMARS.

"Закупка и доставка этих систем и соответствующих боеприпасов займет несколько лет. Сегодняшнее (28 сентября – ред.) объявление – это лишь начало процесса закупки", – пояснили в Пентагоне.

США предоставят Украине еще 18 HIMARS

В среду, 28 сентября, министерство обороны США объявило о выделении Украине нового пакета военной помощи в размере 1,1 миллиарда долларов. В новый пакет помощи входят:

  • 18 высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS и боеприпасы к ним,
  • 12 систем "Титан", которые используются для борьбы с дронами,
  • около 300 автомобилей,
  • десятки грузовиков и прицепов для транспортировки тяжелого оборудования,
  • различные радары, средства связи и наблюдения и другого снаряжения для солдат и тому подобное.

Ранее сообщалось, что новый пакет военной помощи будет одним из ответов на псевдореферендумы, которые РФ провела на временно захваченных территориях Украины.

Напомним, в Минобороны Украины ранее заявили, что более 20 единиц дальнобойных РСЗО, среди которых переданные Западом HIMARS, M270 и MARS, в боевом строю. Ракетные системы помогли ВСУ сокрушить как минимум 50 военных складов оккупантов. Ситуация, очевидно, не сходится с "информацией" пропагандистов РФ, вещающих о, мол, "уничтожении HIMARS".

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