Сокрушительные удары HIMARS: ВСУ уничтожили более 400 целей РФ - генерал США

ВСУ бьют оккупантов РСЗО HIMARS / shephardmedia.com

ВСУ нанесли удары более чем по 400 целям российских оккупантов с помощью американских РСЗО HIMARS.

Об этом заявил глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли во время брифинга в четверг, 8 сентября, после встречи в формате Рамштайн, на которой обсуждалась поддержка Украины.

Милли напомнил, что Украина получила от США 16 РСЗО HIMARS. Он подчеркнул, что HIMARS имели "разрушительный эффект".

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По словам генерала, защитники Украины серьезно нарушили российские цепочки поставок и работу оперативных штабов, а оккупанты испытывают большие трудности с восполнением своих потерь.

"Мы видим реальные и ощутимые достижения Украины в применении этих систем. Для примера, украинцы поразили более 400 целей с помощью HIMARS, что привело к разрушительным последствиям", - добавил Милли.

HIMARS для ВСУ

Ранее глава ОП Андрей Ермак заявил о том, что достигнута договоренность с союзниками относительно передачи Украине 25-30 единиц РСЗО HIMARS и MLRS.

В то же время он подчеркнул, что сейчас именно логистика доставки ракет для РСЗО является ключевым вопросом.

Как известно, обещанные четыре установки американской артиллерийской ракетной системы M142 HIMARS прибыли в Украину 23 июня. Об этом сообщал министр обороны Украины Алексей Резников. Он заявил, что это лето будет для российских оккупантов очень жарким, а для многих из них станет последним.

Ранее эксперт пояснил, при каком условии ВСУ могут ударить с HIMARS по Крымскому мосту. В такую РСЗО можно зарядить оперативно-тактическую ракету с дальностью 300 км. Именно такая ракета нужна, чтобы разрушить Крымский мост. Однако у Украины сейчас есть только боеприпасы, которые стреляют из HIMARS на расстояние до 80 километров.

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