Более 20 HIMARS, M270 и MARS уничтожили уже как минимум 50 военных складов войск РФ – Минобороны

Дальнобойная артиллерия помогает ВСУ бить войска РФ на поле боя / Коллаж Бундесвер, DVIDSHUB Flickr, Википедия

Больше 20 единиц дальнобойных систем реактивного залпового огня, среди которых переданные Западом HIMARS, M270 и MARS, находятся в боевом строю. Ракетные системы помогли ВСУ сокрушить как минимум 50 военных складов российских оккупантов. Ситуация явно не сходится с "информацие" пропагандистов РФ, которые вещают о, дескать, "уничтожении HIMARS". Об этом заявили в Министерстве обороны Украины.

В пресс-службе Минобороны отметили, что вопреки всем "заявлениям" российских пропагандистов, все дальнобойные ракетные системы, переданные ВСУ западным миром, в строю. В то же время уничтожены уже как минимум 50 российских складов с вооружением.

"20+ украинских HIMARS&M270&MARS. Все остаются в строю. 50+ российских складов с оружием и боеприпасами. Вышли из игры", - отметили в военном ведомстве.

Сообщение в министерстве сопроводили картинкой с "хищно" улыбающимся HIMARS.

Война России против Украины

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов ранее сделал заявление, согласно которому Украина не пойдет на уступки России по территориям.

Киев не хочет оставлять войну на будущее. Украинское государство будет стремиться к восстановлению своей территориальной целостности в границах 1991 года.

Советник Офиса президента Алексей Арестович полагает, что начался четвертый этап войны России против Украины. Он может продлиться около 2-3 месяцев до зимы. По мнению Арестовича, продвижения сторон на поле боя не будет – ожидается обмен ударами.

Президент Владимир Зеленский допустил ситуацию с возможным возобновлением переговоров Украины и России.

Однако Москва в таком случае должна выполнить условие Киева – вывести свои оккупационные войска с украинских территорий.

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