Более 20 HIMARS, M270 и MARS уничтожили уже как минимум 50 военных складов войск РФ – Минобороны

Украина ответила на пропаганду России, которая постоянно вещает о якобы "уничтожении" ракетных систем HIMARS.
Больше 20 единиц дальнобойных систем реактивного залпового огня, среди которых переданные Западом HIMARS, M270 и MARS, находятся в боевом строю. Ракетные системы помогли ВСУ сокрушить как минимум 50 военных складов российских оккупантов. Ситуация явно не сходится с "информацие" пропагандистов РФ, которые вещают о, дескать, "уничтожении HIMARS". Об этом заявили в Министерстве обороны Украины.
В пресс-службе Минобороны отметили, что вопреки всем "заявлениям" российских пропагандистов, все дальнобойные ракетные системы, переданные ВСУ западным миром, в строю. В то же время уничтожены уже как минимум 50 российских складов с вооружением.
"20+ украинских HIMARS&M270&MARS. Все остаются в строю. 50+ российских складов с оружием и боеприпасами. Вышли из игры", - отметили в военном ведомстве.
Сообщение в министерстве сопроводили картинкой с "хищно" улыбающимся HIMARS.
Война России против Украины
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов ранее сделал заявление, согласно которому Украина не пойдет на уступки России по территориям.
Киев не хочет оставлять войну на будущее. Украинское государство будет стремиться к восстановлению своей территориальной целостности в границах 1991 года.
Советник Офиса президента Алексей Арестович полагает, что начался четвертый этап войны России против Украины. Он может продлиться около 2-3 месяцев до зимы. По мнению Арестовича, продвижения сторон на поле боя не будет – ожидается обмен ударами.
Президент Владимир Зеленский допустил ситуацию с возможным возобновлением переговоров Украины и России.
Однако Москва в таком случае должна выполнить условие Киева – вывести свои оккупационные войска с украинских территорий.
Смотрите видео Главред – Арестович рассказал, сколько надо HIMARS, чтобы остановить Путина
Другие новости:
- План Путина – захват всего Донбасса, но ВСУ с HIMARS и M270 MLRS могут разбить мечты РФ – эксперт
- Мощь на уровне HIMARS с ударом до 80 км: как РСЗО Mars II помогут ВСУ бить войска РФ
- Боеприпасы для HIMARS и антирадарные ракеты: США объявили о новых поставках для ВСУ