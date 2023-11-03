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"На фронте в Украине сейчас оперативный тупик": генерал Бундесвера дал прогноз

Алёна Воронина
3 ноября 2023, 22:00
Инициатива сейчас переключается между украинскими и российскими силами. Но у Украины есть шанс одержать победу военным путем.
Украинские военные
Украина имеет возможность одержать победу военным путем/ коллаж: Главред, фото: 14 отдельная механизированная бригада; 22 отдельная механизированная бригада

Любую войну можно выиграть военным путем, и война в Украине – не исключение. Украина может одержать победу над российскими оккупантами на поле боя. Но в то же время стоит понимать, что каждая война заканчивается за столом переговоров, на которых важнейшее значение имеет то, какую позицию на поле боя имеет каждая из сторон.

В Украине уже несколько недель наблюдается "фаза оперативного тупика". В этот период времени инициатива переключается между украинскими и российскими силами. Об этом сказал глава Специального штаба помощи Украине в Минобороны Германии генерал-майор Кристиан Фройдинг в интервью Stuttgarter Nachrichten.

"Украинское наступление на юге под Запорожьем потеряло темп. Но достигнутые там завоевания земель можно было консолидировать и сохранить. На севере и востоке, например в районе Донецка, мы видим, что Россия снова атакует с максимальным использованием людей и техники. До сих пор прогресс был незначительным", – отметил Фройдинг.

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Как зима повлияет на ход боевых действий

Немецкий генерал считает, что зима повлияет на боевые действия, но не нужно переоценивать фактор погоды, особенно на юге Украины. Он выразил убеждение, что зимой и украинские военные, и российские оккупанты будут вынуждены освежать и обучать войска.

Фройдинг считает, что в зимнюю пору темпы боевых действий замедлятся, однако застоя не будет возникать.

Также он выразил мнение, что зимой обе стороны могут сосредоточиться на том, чтобы бить по складам, инфраструктуре и командным пунктам другой стороны.

РФ не учитывает потери в войне

Комментируя потери и резерв живой силы страны-агрессора России, немецкий генерал отметил, что РФ сейчас не учитывает потери в войне. В частности, эти потери соответствуют общепринятой доктрине российской армии. Отношение России к этому вопросу показывает, "какой взгляд на гуманность преобладает в российских вооруженных силах", отметил Фройдинг.

Генерал Бундестага отметил, что россияне сейчас вероятно уверены, что им не нужно беречь силы из-за наличия большого потенциального резерва солдат. Но, по его словам, сейчас трудно прогнозировать, насколько в России усилят мобилизацию. На этот вопрос может влиять политический фактор, ведь в РФ на весну 2024 года запланированы выборы, отметил немецкий генерал.

Война в Украине

Ранее сообщалось, что интервью Залужного о "войне в тупике" всколыхнуло США. Это интервью очень повлияло на дальнейшие планы США по поддержке Киева в борьбе против российских оккупантов. Американский Конгресс был шокирован откровенностью украинского военачальника. После этого партнеры могут пересмотреть объем военной помощи Украине.

В ВСУ сказали, что атаки РФ по Украине будут массированными, и объяснили, чего ждет РФ для усиления ударов. Отмечается, что после наступления холодов вражеские атаки станут еще массированнее.

Напомним, в ВСУ рассказали о ситуации на самом сложном направлении. Российские оккупанты пытаются наступать на Купянском и бахмутском направлениях. Одним из самых трудных направлений на фронте является именно Лимано-Купянский.

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война в Украине вторжение России
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