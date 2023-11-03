РФ усиливает давление: в ВСУ рассказали о ситуации на самом сложном направлении

Российские оккупанты наступают на Купянском и Бахмутском направлениях.

https://glavred.info/ukraine/rf-posilyuye-tisk-na-poziciji-u-zsu-rozpovili-pro-situaciyu-na-nayskladnishomu-napryamku-10513840.html Ссылка скопирована

Оккупанты наступают на двух направлениях / Коллаж: Главред, фото: Командование Объединенных Сил ВС Украины

Российские оккупанты пытаются наступать на Купянском и Бахмутском направлениях. Одним из самых трудных направлений на фронте является именно Лимано-Купянское. Об этом в эфире телемарафона заявил начальник службы связей с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.

Враг активизировал применение боевой техники на Лимано-Купянском направлении. Оккупанты за сутки восемь раз применяли авиацию. В то же время украинским военным удалось уничтожить 7 вражеских танков, 9 боевых бронемашин и 149 оккупантов.

"Мы видим, что враг активизировался, активизировал использование именно боевой техники и не оставляет намерений повторно оккупировать Купянск – важный логистический центр, через который ранее осуществлялись поставки оккупационной армии", – сказал Фитьо. видео дня

На Бахмутском направлении оккупанты усиливают давление и пытаются отбить позиции, которые были ранее потеряны. Украинские военные находятся в активной обороне и готовятся к наступательным операциям. Бойцы ВСУ готовы отбывать наступление даже с учетом подтягивания резервов РФ.

Ситуация на фронте

Разведка Британии сообщила о том, что ни ВСУ, ни оккупанты не могут прорвать линию фронта. Сейчас движение защитников Украины остается статичным на юге, в то же время российское наступление у Авдеевки столкнулось с мощной обороной украинских войск.

Недавно стало известно, что россиянам устроили "ад" под Угледаром. Украинские военные уничтожили российскую технику с помощью артиллерии, противотанковых ракетных комплексов и FPV-дронов.

В ВСУ подтвердили разгром оккупантов под Угледаром и отметили, что под огонь попала вся механизированная колонна россиян. Украинские военные уничтожили десятки единиц техники, после чего оккупанты отступили.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.