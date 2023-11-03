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РФ усиливает давление: в ВСУ рассказали о ситуации на самом сложном направлении

Ангелина Подвысоцкая
3 ноября 2023, 20:24
Российские оккупанты наступают на Купянском и Бахмутском направлениях.
ВСУ
Оккупанты наступают на двух направлениях / Коллаж: Главред, фото: Командование Объединенных Сил ВС Украины

Российские оккупанты пытаются наступать на Купянском и Бахмутском направлениях. Одним из самых трудных направлений на фронте является именно Лимано-Купянское. Об этом в эфире телемарафона заявил начальник службы связей с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.

Враг активизировал применение боевой техники на Лимано-Купянском направлении. Оккупанты за сутки восемь раз применяли авиацию. В то же время украинским военным удалось уничтожить 7 вражеских танков, 9 боевых бронемашин и 149 оккупантов.

"Мы видим, что враг активизировался, активизировал использование именно боевой техники и не оставляет намерений повторно оккупировать Купянск – важный логистический центр, через который ранее осуществлялись поставки оккупационной армии", – сказал Фитьо.

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На Бахмутском направлении оккупанты усиливают давление и пытаются отбить позиции, которые были ранее потеряны. Украинские военные находятся в активной обороне и готовятся к наступательным операциям. Бойцы ВСУ готовы отбывать наступление даже с учетом подтягивания резервов РФ.

Ситуация на фронте

Разведка Британии сообщила о том, что ни ВСУ, ни оккупанты не могут прорвать линию фронта. Сейчас движение защитников Украины остается статичным на юге, в то же время российское наступление у Авдеевки столкнулось с мощной обороной украинских войск.

Недавно стало известно, что россиянам устроили "ад" под Угледаром. Украинские военные уничтожили российскую технику с помощью артиллерии, противотанковых ракетных комплексов и FPV-дронов.

В ВСУ подтвердили разгром оккупантов под Угледаром и отметили, что под огонь попала вся механизированная колонна россиян. Украинские военные уничтожили десятки единиц техники, после чего оккупанты отступили.

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война в Украине Бахмут Купянск вторжение России
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