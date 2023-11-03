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Целая колонна попала под огонь: в ВСУ подтвердили разгром оккупантов под Угледаром

Яна Ставская
3 ноября 2023, 15:28
Россияне применяют "КАБы" и "поливают" позиции ВСУ артогнем.
ВСУ
ВСУ "дали по зубам" оккупантам / Коллаж Главреда. Фото: 24 ОМБр имени короля Даниила, скриншот

Очередным провалом закончилось наступление российских оккупантов на Угледарском направлении. Под удар украинских сил 2 ноября попали сразу десятки единиц техники врага.

Сейчас тяжелые бои продолжаются под Авдеевкой и Марьинкой, подтвердил в эфире телемарафона спикер войск "Таврия" Александр Штупун.

"Тяжелые бои сейчас у нас продолжаются в районе Марьинки, ну и возле Авдеевки также. Вчера враг пытался наступать на Угледарском направлении, шел механизированной колонной. Но наши воины уничтожили десятки единиц техники. Враг отступил", - поделился Штупун.

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Всего в операционной зоне "Таврии" враг нанес 22 авиаудара. Противник применяет "КАБы" почти по всей линии боевого столкновения, но акцент делает на Авдеевском направлении. Враг провел 30 боестолкновений и совершил 1073 артобстрела.

По словам Штупуна, под Авдеевкой Россия снизила интенсивность боев, но ВСУ ожидают нового обострения.

"Не оставляет попыток окружить Авдеевку. Пока это не достаточно активные наступательные действия, как были предыдущие. Но мы ожидаем возможного обострения. Наши воины готовятся, укрепляются, ведут другую работу, которая позволит остановить врага и не давать ему продвигаться", - сказал представитель "Таврии".

Безуспешными были наступления ВС РФ возле Степного, Тоненького, Северного и Первомайского. Украинскими защитниками отбито около 10 атак.

"В районе Марьинки и Новомихайловки как всегда горячо. Там зафиксировано более 20 безуспешных попыток захватчиков идти вперед", - добавил Штупун.

Кроме того, россияне вели безуспешные действия в районе Шахтерска, Пречистовки, Старомайорского.

"(Враг - Главред) пытался восстановить утраченное положение возле Работино. Возле двух сел - Вербового и Работино - враг периодически пытается что-то отбить, несет потери и отходит", - отметил Штупун.

Наступление России

Уже несколько недель российские оккупанты развивают новое масштабное наступление на востоке Украины, засыпая огневые позиции ВСУ своим "тушеным мясом".

В частности, больше всего "достается" Авдеевке, которую россияне пытаются взять в окружение, и Марьинке. Также ВС РФ стягивают силы под Купянск, надеясь захватить важный железнодорожный узел.

Недавно активист Сергей Стерненко показал, как ВСУ разбили бронегруппу РФ под Угледаром.

По мнению британской разведки, ни украинским военным, ни российским оккупантам не удается прорвать линию фронта. На это влияют две причины. Во-первых, обе стороны имеют надежную противовоздушную оборону, во-вторых, большая протяженность линии соприкосновения не позволяет перебросить больше подкрепления на другие направления для осуществления прорыва.

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