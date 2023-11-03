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Работу ТЭЦ в южном регионе приостановили: что произошло

Юрий Берендий
3 ноября 2023, 14:36обновлено 3 ноября, 15:45
В Укрэнерго сообщили о приостановке работы одной из ТЭЦ в южном регионе. Там отметили, что оснований для отключений света пока нет.
Укрэнерго
Работу ТЭЦ в южном регионе приостановили-Минэнерго / коллаж Главред, фото: УНИАН

В связи с техническими неисправностями, одна из теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) в южном регионе временно приостановила свою работу. В настоящее время проводятся ремонтные работы. Об этом говорится в сообщении Укрэнерго.

В сообщении указано, что в целом нет оснований для ограничений в работе энергетической системы. Однако, это возможно лишь в том случае, если не будет новых атак Россией на энергетическую инфраструктуру.

Кроме того, вчера, 2 ноября, в дневные часы ограничивалась работа электростанций на возобновляемых источниках энергии (ВИЭ) максимальной величиной 408 МВт в отдельные часы. По сообщению Укрэнерго, делалось это для сохранения баланса между потреблением и производством электроэнергии.

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Электроэнергии, произведенной украинскими электростанциями, достаточно для обеспечения потребностей всех бытовых и юридических потребителей.

В то же время, там сообщили, что из-за падения обломков сбитого БПЛА есть повреждения оборудования и обесточены потребители в Винницкой области, продолжаются восстановительные работы.

"Всего из-за боевых действий и по другим причинам без света остается 404 населенных пункта. Из-за обстрелов есть повреждения в сетях облэнерго в Днепропетровской, Донецкой, Харьковской, Херсонской областях. Также из-за обстрелов есть отдельные обесточенные потребители в г. Харьков. Аварийно-восстановительные работы проводятся в зависимости от ситуации с безопасностью и с разрешения военных", - говорится в сообщении Укрэнерго.

Удары по критической инфраструктуре Украины

Напомним, как ранее сообщал Главред, по словам представителя ГУР Андрея Юсова, враг может продолжить тактику обстрелов энергетической инфраструктуры Украины во время осенне-зимнего периода. Но точный момент начала этих атак неясен и его трудно предсказать.

В то же время, пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк воодушевляет, что РФ сократила количество ракетных атак на Украину. Российские оккупанты пытаются экономить ракеты "Калибр" и Х-101.

Также, в ночь на 25 октября, российские оккупанты атаковали Хмельницкую область. Вражеские ракеты "Шахеды" были запущены в направлении Хмельницкой атомной электростанции. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении.

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