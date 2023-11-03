Народный депутат Николаенко совершил смертельное ДТП

Депутат от "Батькивщины" Андрей Николаенко сбил насмерть 18-летнюю девушку.

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Депутат Андрей Николаенко сбил 18-летнюю девушку / Коллаж: Главред, фото: НПУ, Фейсбук Андрей Николаенко

В пятницу, 3 ноября, народный депутат от "Батькивщины" Андрей Николаенко на своем автомобиле наехал на 18-летнюю девушку. В результате аварии девушка скончалась. Об этом сообщила полиция Житомирской области и источники в правоохранительных органах.

Смертельное ДТП произошло около 9:45 на трассе Киев - Чоп в селе Березовцы Житомирского района. По данным Национальной полиции, автомобиль "Mercedes-Benz GLE", которым управлял нардеп, наехал на пешеходку двигаясь в крайней левой полосе движения в направлении города Чоп.

"В результате ДТП 18-летняя девушка погибла на месте происшествия. По полученной предварительной информации, за рулем находился 44-летний житель Киевщины, народный депутат Украины", - сообщили в полиции.

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Правоохранители установили, что на момент ДТП народный избранник находился в автомобиле вместе с женой. На месте столкновения не было пешеходного перехода.

Депутат Николаенко рассказал подробности ДТП

"К сожалению, это правда. Сегодня со мной произошло самое страшное, что может случиться с водителем - под колесами автомобиля, которым я управлял, погиб человек. Вы уже знаете все обстоятельства происшествия из сообщений в СМИ", - написал Андрей Николаенко в Фейсбук.

Депутат заверил, что во время аварии он был трезв и соблюдал правила дорожного движения. Он также обещал оказать полную поддержку в проведении расследования, которое сейчас ведет Государственное бюро расследований, готов добровольно пройти все необходимые экспертизы.

Сейчас на месте происшествия работают следственно-оперативные группы ГУНП в Житомирской области и Житомирского райуправления полиции для установления обстоятельств инцидента. Виновнику аварии инкриминируют нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

Известно, что Государственное бюро также расследует обстоятельства смертельного дорожно-транспортного происшествия с участием народного депутата.

Напомним, в результате дорожной аварии, которая произошла 6 апреля, на 65-м году жизни умер народный депутат Верховной Рады Украины четырех предыдущих созывов и заслуженный юрист Владимир Стретович.

Также в августе 2021 года народный депутат от "Слуги народа" Александр Трухин попал в ДТП. Авария с участием депутата произошла на Бориспольской трассе. Автомобиль Audi на большой скорости врезался в автомобиль Ford, который в свою очередь столкнулся с Daewoo. В результате происшествия пострадали шесть человек, включая двоих детей.

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