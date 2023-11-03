Россиянам устроили "ад" под Угледаром: детали огненного разгрома бронегруппы РФ

Российские оккупанты попытались наступать на Угледарском направлении, однако бойцы ВСУ отразили вражескую атаку, нанеся РФ большие потери.
Стали известны подробности разгрома бронеколонны РФ украинскими защитниками. Об этом сообщил блогер и волонтер Сергей Стерненко, а также опубликовал соответствующие фото.
В ходе отражения вражеского штурма бойцы 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев уничтожили технику российских оккупантов, которые пытались наступать на Углегорском направлении.
"Среди техники есть несколько танков с противоминными тралами, тактика та же, что была в первые дни наступления на Авдеевку, только вчера враг бросил меньшие силы", — рассказал волонтер.
Украинские военные уничтожили российскую технику с помощью артиллерии, противотанковых ракетных комплексов и FPV-дронов, добавил Стерненко.
Смотрите видео - ВСУ добивают бронеколонну РФ под Угледаром:
Что известно о разгроме РФ под Угледаром
Ранее президент Владимир Зеленский сообщил о том, что оккупанты пытаются наступать под Угледаром. Силы обороны Украины остановили противника и нанесли ему существенные потери в живой силе и технике.
"Была попытка противника наступать на Угледарском направлении, но наши воины остановили ее, нанеся врагу тяжелые потери: десятки единиц техники, много убитых и раненых", - написал Зеленский.
Ранее сообщалось, что под Авдеевкой бронеколонну РФ взорвали вместе с десантом. На видео попало уничтожение четырех российских бронемашин, которые пытались атаковать украинские позиции.
Напомним, на Угледарском направлении российские оккупанты сосредоточили примерно такое же количество войск, как и на Купянско-Лиманском направлении, заявил ветеран российско-украинской войны, майор ВСУ Алексей Гетьман. По его словам, на этом направлении можно ожидать попыток россиян пойти в наступление.
Ранее сообщалось о том, что ВСУ пробили оборону РФ и прорвались в Новомайорское под Угледаром. Украинская армия в Новомайорском захватила первые четыре дома, сообщил Юлиан Рёпке.
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