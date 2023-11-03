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Россиянам устроили "ад" под Угледаром: детали огненного разгрома бронегруппы РФ

Алексей Тесля
3 ноября 2023, 14:14
Украинские военные уничтожили российскую технику с помощью артиллерии, противотанковых ракетных комплексов и FPV-дронов.
Угледар
ВСУ разгромили бронегруппу РФ / Коллаж: Главред, Фото: Скриншот

Российские оккупанты попытались наступать на Угледарском направлении, однако бойцы ВСУ отразили вражескую атаку, нанеся РФ большие потери.

Стали известны подробности разгрома бронеколонны РФ украинскими защитниками. Об этом сообщил блогер и волонтер Сергей Стерненко, а также опубликовал соответствующие фото.

В ходе отражения вражеского штурма бойцы 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев уничтожили технику российских оккупантов, которые пытались наступать на Углегорском направлении.

видео дня

"Среди техники есть несколько танков с противоминными тралами, тактика та же, что была в первые дни наступления на Авдеевку, только вчера враг бросил меньшие силы", — рассказал волонтер.

  • Уничтожение бронеколонны РФ под Угледаром
    Уничтожение бронеколонны РФ под Угледаром t.me/ssternenko
  • Уничтожение бронеколонны РФ под Угледаром
    Уничтожение бронеколонны РФ под Угледаром t.me/ssternenko
  • Уничтожение бронеколонны РФ под Угледаром
    Уничтожение бронеколонны РФ под Угледаром t.me/ssternenko
  • Уничтожение бронеколонны РФ под Угледаром
    Уничтожение бронеколонны РФ под Угледаром t.me/ssternenko
  • Уничтожение бронеколонны РФ под Угледаром
    Уничтожение бронеколонны РФ под Угледаром t.me/ssternenko
  • Уничтожение бронеколонны РФ под Угледаром
    Уничтожение бронеколонны РФ под Угледаром t.me/ssternenko
  • Уничтожение бронеколонны РФ под Угледаром
    Уничтожение бронеколонны РФ под Угледаром t.me/ssternenko

Украинские военные уничтожили российскую технику с помощью артиллерии, противотанковых ракетных комплексов и FPV-дронов, добавил Стерненко.

Смотрите видео - ВСУ добивают бронеколонну РФ под Угледаром:

Screenshot
Уничтожение бронетехники РФ под Угледаром / Скриншот

Что известно о разгроме РФ под Угледаром

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил о том, что оккупанты пытаются наступать под Угледаром. Силы обороны Украины остановили противника и нанесли ему существенные потери в живой силе и технике.

"Была попытка противника наступать на Угледарском направлении, но наши воины остановили ее, нанеся врагу тяжелые потери: десятки единиц техники, много убитых и раненых", - написал Зеленский.

Ранее сообщалось, что под Авдеевкой бронеколонну РФ взорвали вместе с десантом. На видео попало уничтожение четырех российских бронемашин, которые пытались атаковать украинские позиции.

Напомним, на Угледарском направлении российские оккупанты сосредоточили примерно такое же количество войск, как и на Купянско-Лиманском направлении, заявил ветеран российско-украинской войны, майор ВСУ Алексей Гетьман. По его словам, на этом направлении можно ожидать попыток россиян пойти в наступление.

Ранее сообщалось о том, что ВСУ пробили оборону РФ и прорвались в Новомайорское под Угледаром. Украинская армия в Новомайорском захватила первые четыре дома, сообщил Юлиан Рёпке.

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Угледар война на Донбассе Сергей Стерненко война России и Украины
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