Оккупанты пытаются наступать под Угледаром: Зеленский раскрыл детали

Российская оккупационная армия пыталась наступать в районе Угледара Донецкой области, однако Силы обороны Украины остановили противника и нанесли ему существенные потери в живой силе и технике. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в четверг, 2 ноября.
Глава государства рассказал о проведении ежедневного селектора, на котором получил информацию о ситуации на фронте.
"Была попытка противника наступать на Угледарском направлении, но наши воины остановили ее, нанеся врагу тяжелые потери: десятки единиц техники, много убитых и раненых", - написал Зеленский в Telegram.
Между тем, украинские защитники продолжают оборонные действия в Авдеевке, где отражают атаки войск РФ. Кроме того, бойцы ВСУ проводят наступательные операции на юге страны.
"Были отчеты Минобороны о поступлении снарядов, ракет и техники и отчеты разысканий по ситуации на фронте, на международной арене и в состоянии врага", - добавил президент.
Ситуация под Угледаром
На Угледарском направлении российские оккупанты сосредоточили примерно такое же количество войск, как и на Купянско-Лиманском направлении, заявил ветеран российско-украинской войны, майор ВСУ Алексей Гетьман. По его словам, на этом направлении можно ожидать попыток россиян пойти в наступление.
Украинский военнослужащий Александр Войтко заявил, что оккупационные войска агрессора России пытаются окружить Угледар Донецкой области и заставить силы обороны Украины отступить. Идут тяжелые бои к югу от города.
Россия несет большие потери возле Авдеевки, считают аналитики американского Института изучения войны. Как полагают специалисты, такой урон наверняка подорвет наступательные способности оккупантов в долгосрочной перспективе.
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