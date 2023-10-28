УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

РФ стянула резервы на два направления: офицер ВСУ предупредил об угрозе штурма

Алексей Тесля
28 октября 2023, 23:05обновлено 28 октября, 23:40
На линии Бахмут-Марьинка-Авдеевка россияне сосредоточили примерно 40-50 тысяч своих военных.
рф
РФ стягивает новые резервы / Коллаж: Главред, Фото: mil.ru

На Угледарском направлении российские оккупанты сосредоточили примерно такое же количество войск, как и на Купянско-Лиманском направлении, заявил ветеран российско-украинской войны, майор ВСУ Алексей Гетьман.

"Там тоже можно ожидать попыток россиян пойти в наступление", - не исключил он в интервью Главреду.

Еще одним потенциально опасным направлением для потенциального удара российских войск военный назвал линию Бахмут-Марьинка-Авдеевка, где россияне сосредоточили примерно 40-50 тысяч своих военных.

видео дня

"Точную цифру назвать сложно, потому что они постоянно двигаются – ситуация с их перемещениями очень быстро меняется. Это середина линии фронта, и сейчас для усиленных штурмов противник выбрал Авдеевку, которая для них постоянная кость в горле", - добавил Гетьман.

Кто такой Алексей Гетьман

Майор запаса Вооруженных сил Украины. Проходил службу в батальоне имени генерала Кульчицкого. Ветеран российско-украинской войны. Выступает в качестве военного эксперта и аналитика в ряде ведущих СМИ.

Напомним, ранее сообщалось о том, что под Купянском "мясные" штурмы: в ВСУ рассказали о тактике оккупантов. РФ отправляет на штурм кучу бывших заключенных, штрафников-офицеров и мобилизованных россиян.

Ранее сообщалось, что под Купянском ВСУ отбросили оккупантов, украинские военные закрепляются на новых позициях. За сутки на Лиманско-Купянском украинские воины отбили 20 атак, в том числе в районе Синьковки, Ивановки, Серебрянского лесничества, спорного.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Бахмут Угледар война России и Украины Алексей Гетьман
Реклама

Главное за день

РФ стянула резервы на два направления: офицер ВСУ предупредил об угрозе штурма

РФ стянула резервы на два направления: офицер ВСУ предупредил об угрозе штурма

23:05 Украина
"Потери врага растут": генерал ВСУ назвал направление наступления Силы обороны

"Потери врага растут": генерал ВСУ назвал направление наступления Силы обороны

20:43 Украина
Сжигали оккупантов вместе с техникой: ВСУ вышли на новые рубежи под Лиманом

Сжигали оккупантов вместе с техникой: ВСУ вышли на новые рубежи под Лиманом

19:55 Украина
Все главные новости

Последние новости

23:47

Подрывают себя гранатами: пленный россиянин рассказал, как захватчики боятся ВСУ

23:05

РФ стянула резервы на два направления: офицер ВСУ предупредил об угрозе штурма

22:39

Болтовня о контрнаступлении сыграла против насмнение

22:29

"Мы точно не пойдем на Минск-3": Ягун рассказал, даст ли Запад выиграть войну УкраинеВидео

22:17

​Вместо обычной Селедки под шубой, приготовьте эту закуску: рецепт просто космическийВидео

Война продлится весь 2024 год, Украина одержит победу, а ВСУ могут зайти в Россию – ГетьманВойна продлится весь 2024 год, Украина одержит победу, а ВСУ могут зайти в Россию – Гетьман
21:50

Скандальный таксист набросился на "хейтеров" и записал странное видео на украинскомВидео

21:11

Как в ночь на 29 октября привлечь большую удачу: приметы во время перевода часов

21:04

Плесень и грязь растворяться на глазах: как почистить резинку в стиральной машине, 3 народные способы

20:43

"Потери врага растут": генерал ВСУ назвал направление наступления Силы обороны

Реклама
20:17

"Запад вырастил монстра": Лавров сделал очумелое заявление о Зеленском

19:55

Сжигали оккупантов вместе с техникой: ВСУ вышли на новые рубежи под Лиманом

19:30

Штормовой ветер и подтопление: в Украине будет бушевать непогода

18:47

"Убрать Путина очень просто": генерал СБУ Ягун объяснил, в чем проблема КремляВидео

18:43

"Перед Кремлем стоит примитивная задача": Подоляк рассказал, чего добивается РФ

17:57

Почему у кошек сухой нос: как понять, что у животного температура

17:54

РФ стянула 100-тысячные резервы и нацелилась на захват ключевого города Украины

17:54

Кто встанет у руля России, если Путина не будет: эксперт назвал преемника

17:15

Сумасшедшая головоломка для настоящих гениев: надо за 30 секунд найти 5 кошек

17:04

В Литве высмеяли Захарову с ее угрозами и намекнули на трибунал для Путина

16:12

Поражение в войне и крах режима Путина: Эйдман сделал прогноз

Реклама
16:01

Предательница MARUV запела колыбельную на украинском языке

15:54

"Мы не можем больше ждать": премьер Болгарии жестко проехался по Венгрии и Сербии

15:53

Любовный гороскоп на неделю 30 октября – 5 ноября: Раку – совет, Льву - проблемы

15:51

Оккупанты заходят с флангов: Авдеевка оказалась под угрозой окружения — Bild

15:11

"Союзник" России и страна ОДКБ участвует в переговорах по формуле Зеленского

14:48

"Почувствуют блэкаут": Жданов рассказал о жестких атаках по энергосистеме России

14:45

Мощный удар ВСУ: на юге "покрошили" полтысячи оккупантов вместе с техникой

14:42

В боях за Украину погиб музыкант известной украинской рок-группы

14:40

Гороскоп Таро на неделю 30 октября – 5 ноября: Стрельцу – трудности, Раку - ошибки

14:09

В Украине из-за непогоды в половине областей проблемы со светом – подробности

13:57

От меня больше пользы: Ефросинина рассказала, за что извиняется перед своим мужем

13:54

"Не умер, а вооружен и опасен": социолог назвал истинные причины слухов о смерти Путина

13:40

"Хотят захватить все районы двух областей": майор ВСУ раскрыл планы России до 1 январяВидео

13:30

Гороскоп на завтра 29 октября 2023: Стрельцу – успех, Раку – трудности

13:16

Пузатая Собчак станцевала корявый танец в леопардовом платье

13:15

"Мы не можем сейчас выйти на границы 1991 года": военный дал неутешительный прогноз

13:13

Разведка Британии – об Авдеевке: РФ понесла самые большие потери за 2023 год

12:56

Хромой и косолапый Киркоров с трудом ходит: момент попал на видео

12:55

От него точно никто не откажется: рецепт закусочного торта Мужской каприз на новогодние праздники

12:46

Ураган в Киеве убил два человека: все подробности непогоды в столице

Реклама
12:42

Как часто нужно менять постельное белье, чтобы уберечь дом от вредителей

12:35

Саша из "Холостяка" увеличила грудь и показала фото

12:29

Добиться независимости от Москвы: в батальоне ВСУ "Сибирь" рассказали о целях

12:21

Гороскоп на неделю с 30 октября по 5 ноября: Овну - повышение на работе, Близнецу - плохие новости

12:00

Смерть Путина не смогут скрывать дольше суток, слухи распускают спецслужбы - ЭйдманЭксклюзив

11:49

Бывший муж Лорак отправился в Турцию выгуливать взрослую дочь

11:45

5 пунктов формулы мира Зеленского: на Мальте стартовали новые переговоры без РФ

11:26

Лунный день 29 октября 2023: благопритный день для уборки и брака

11:25

Ураган в Киеве наделал беды: есть жертва и пострадавшие

11:12

LOBODA показала пикантный бюст и удивила новой украиноязычной песнейВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп таро
Лайфхаки
УборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Война с Россией
Бавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и Украины
Персоны
Алексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новости
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять