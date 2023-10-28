РФ стянула резервы на два направления: офицер ВСУ предупредил об угрозе штурма

На линии Бахмут-Марьинка-Авдеевка россияне сосредоточили примерно 40-50 тысяч своих военных.

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РФ стягивает новые резервы / Коллаж: Главред, Фото: mil.ru

На Угледарском направлении российские оккупанты сосредоточили примерно такое же количество войск, как и на Купянско-Лиманском направлении, заявил ветеран российско-украинской войны, майор ВСУ Алексей Гетьман.

"Там тоже можно ожидать попыток россиян пойти в наступление", - не исключил он в интервью Главреду.

Еще одним потенциально опасным направлением для потенциального удара российских войск военный назвал линию Бахмут-Марьинка-Авдеевка, где россияне сосредоточили примерно 40-50 тысяч своих военных.

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"Точную цифру назвать сложно, потому что они постоянно двигаются – ситуация с их перемещениями очень быстро меняется. Это середина линии фронта, и сейчас для усиленных штурмов противник выбрал Авдеевку, которая для них постоянная кость в горле", - добавил Гетьман.

Кто такой Алексей Гетьман Майор запаса Вооруженных сил Украины. Проходил службу в батальоне имени генерала Кульчицкого. Ветеран российско-украинской войны. Выступает в качестве военного эксперта и аналитика в ряде ведущих СМИ.

Напомним, ранее сообщалось о том, что под Купянском "мясные" штурмы: в ВСУ рассказали о тактике оккупантов. РФ отправляет на штурм кучу бывших заключенных, штрафников-офицеров и мобилизованных россиян.

Ранее сообщалось, что под Купянском ВСУ отбросили оккупантов, украинские военные закрепляются на новых позициях. За сутки на Лиманско-Купянском украинские воины отбили 20 атак, в том числе в районе Синьковки, Ивановки, Серебрянского лесничества, спорного.

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