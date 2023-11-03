Ни ВСУ, ни оккупанты не могут прорвать линию фронта, есть 2 причины – разведка Британии

Сейчас движение защитников Украины остается статичным на юге, в то же время российское наступление у Авдеевки столкнулось с мощной обороной украинских войск.

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Ни ВСУ, ни оккупанты не могут прорвать линию фронта/ коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Ни украинским военным, ни российским оккупантам не удается прорвать линию фронта. На это влияют две причины. Во-первых, обе стороны имеют надежную противовоздушную оборону, во-вторых, большая протяженность линии соприкосновения не позволяет перебросить больше подкрепления на другие направления для осуществления прорыва.

Об этом сообщает разведка Минобороны Великобритании в своем обзоре относительно войны в Украине за 3 ноября. В британской разведке отмечают, что операции, которые происходили в последние недели, стали продолжением тенденции, которая была заметна еще в начале полномасштабной войны. Эта тенденция заключается в том, что баланс наземных боевых действий, если другие условия равны, в целом складывается в пользу сил, несущих оборону.

Аналитики обратили внимание, что украинское наступление на юге остается относительно статичным между двумя линиями обороны российских оккупантов, которые захватчики очень хорошо подготовили. А в районе Авдеевки обратная ситуация – российское наступление столкнулось с мощной обороной украинских военных.

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В Минобороны Британии считают, что главным фактором такого развития событий является ослабление тактической авиации. У обеих сторон есть надежная противовоздушная оборона, и из-за этого боевые самолеты обеих сторон не могут обеспечить поддержку с воздуха во время штурмовых действий.

Вторая причина, которая влияет на то, что обе стороны не могут прорвать оборону – большая протяженность фронта. Как украинским военным, так и российским оккупантам трудно собрать незадействованные ударные силы для осуществления прорыва, потому что большая часть войск нужна для удержания линии соприкосновения длиной 1200 км.

Война в Украине

Ранее сообщалось, что Россия приостановила массированные атаки. Страна-агрессор Россия накапливает ракеты и возможно готовится к массированным атакам на Украину зимой, после временного перерыва. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки МОУ Андрей Юсов.

Напомним, под Авдеевкой бронеколону РФ взорвали вместе с десантом. На видео попало уничтожение четырех российских бронемашин, которые пытались атаковать украинские позиции.

Также ранее сообщалось, что россиянам устроили "ад" под Угледаром. Украинские военные уничтожили российскую технику с помощью артиллерии, противотанковых ракетных комплексов и FPV-дронов.

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