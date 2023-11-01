"Невозможно сосчитать": оккупанты серьезно укрепляют линию обороны и мешают ВСУ

Российские оккупанты сооружают по всей линии фронта бетонные конструкции - "зубы дракона".

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Оккупанты серьезно укрепляют свою линию обороны / Коллаж: Главред, фото: Командование Объединенных Сил ВС Украины, росСмИ

Российские оккупанты пытаются захватить новые украинские позиции, чтобы показать хоть какие-то "результаты" на фронте. Они укрепляют свою линию обороны и сооружают "зубы дракона" по периметру фронта. Об этом заявил журналист Юлиан Репке для Bild.

Подобное замечено по всему периметру линии фронта. Это может создать проблему для украинских военных, которые идут в контрнаступление.

"Россияне продолжают укреплять эту огромную линию обороны. Мы видим, как много этих "зубов дракона", их невозможно сосчитать", - сказал Репке. видео дня

Эти бетонные конструкции мешают продвижению военной техники даже той, которую передал Запад, говорит журналист.

Ситуация под Купянском

Недавно стало известно о "мясных" штурмах на фронте, в ВСУ рассказали о тактике оккупантов. РФ отправляет на штурм кучу бывших заключенных, штрафников-офицеров и мобилизованных россиян. Оккупанты стягивают свои резервы со всей России, чтобы прорвать линию обороны ВСУ.

Эксперт Алексей Гетьман рассказал о том, что россияне хотят форсировать реку, чтобы закрепиться под Купянском. В районе Оскола у украинских защитников уже все подготовлено, чтобы "встретить" противника.

Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский рассказал о том, что враг усилился и атакует под Бахмутом и Купянском. Российские оккупанты поддерживают свои атаки артиллерией, минометами и дронами-камикадзе.

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