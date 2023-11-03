"Война растянется на 3-4 года": Гетьман сказал, где будут самые ожесточенные бои

Скоро на фронте может быть пауза, а более активные действия будут не раньше, чем зимой или уже весной.

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Война растянется на 3-4 года, считает Алексей Гетьман/ коллаж: Главред, фото: Командование Объединенных сил ВСУ, Facebook Гетьман

Война затягивается, и нам нужно понимать, что быстро она не завершится. Она может затянуться на 3-4 года. В ближайшее время может быть пауза на фронте, а более активные боевые действия будут не раньше, чем зимой или уже весной.

Таким прогнозом поделился военный обозреватель, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман в эфире телемарафона "Единые новости". Он отметил, что Украина постепенно будет освобождать оккупированные территории и накапливать оружие, которое нам передают партнеры.

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Гетман отметил, что во время этой войны не нужно рассчитывать, что события будут происходить одна за другой. Он отметил: если вспомнить историю, то во время таких войн определенные мощные действия на фронте могут происходить примерно раз в год.

"После того, как мы выгнали врага из-под Харькова, и после освобождения Херсона были наши наступательные действия на юге – на Токмакском направлении, на Мелитопольском. Я думаю, что они еще продолжатся", – сказал эксперт.

По его словам, скоро может быть пауза на фронте, и следующие серьезные действия можно ожидать не раньше, чем зимой или уже весной.

"Иначе никак. Не бывает так, чтобы это шло один за другим. А война у нас большая и продолжительная. Если война не закончилась за две-три недели и длится больше года, то это растянется на три-четыре года без сомнения. Нам надо это понимать", – отметил Гетман.

Но нам всё равно нужно освобождать свои территории и накапливать оружие, которые нам передают партнеры, подчеркнул военный обозреватель. Однако российские оккупанты тоже готовятся, говорит Гетман. Сейчас у захватчиков примерно 450 тысяч человек живой силы, а также примерно 30 тысяч "Росгвардии", то есть всего почти полмиллиона человек, говорит Гетман.

Защитникам Украины будет легче на юге, но тяжелее – на востоке

По словам эксперта, активные боевые действия могут начаться на юге Украины. Он отметил, что там оккупантам труднее поставлять своим войскам боеприпасы и горюче-смазочные материалы.

В то же время на восточном фронте российским захватчикам легче поставлять всё необходимое своим войскам, поэтому там украинским военным будет труднее, говорит военный обозреватель.

"На восточном фронте – Купянское направление, Лиманское, Бахмут, Авдеевка, Марьинка, то есть от Купянска до Угледара – там позади РФ и временно оккупирована наша территория. Россиянам проще что-то туда подвозить. Поэтому там штурмовать эти участки фронта нам будет труднее всего", – считает Гетьман.

Однако украинским военным может быть легче наступать с левого берега реки Днепр возле Херсона, ведь там логистическое плечо российских захватчиков только непосредственно с самим оккупированным Крымом.

"Ну и конечно на юг. Там через Мариуполь к России есть плечо. Но когда мы перережем и выйдем на побережье Азовского моря в этой наступательной операции зимой или следующей весной, то вся группировка "Днепр" и крымская группировка окажется в оперативном окружении, то есть без возможности туда что-то поставлять", – говорит военный обозреватель.

Кто такой Алексей Гетьман? Алексей Гетьман – украинский военный эксперт, майор ВСУ. Ветеран российско-украинской войны. В качестве военного эксперта комментирует события войны России против Украины на радио, телевидении и Интернет-ресурсах.

Война в Украине

Разведка Великобритании отмечала, что ни ВСУ, ни оккупанты не могут прорвать линию фронта по 2 причинам. Сейчас движение защитников Украины остается статичным на юге, в то же время российское наступление у Авдеевки столкнулось с мощной обороной украинских войск.

Напомним, под Авдеевкой бронеколону РФ взорвали вместе с десантом. На видео попало уничтожение четырех российских бронемашин, которые пытались атаковать украинские позиции.

Также ранее сообщалось, что россиянам устроили "ад" под Угледаром. Украинские военные уничтожили российскую технику с помощью артиллерии, противотанковых ракетных комплексов и FPV-дронов.

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