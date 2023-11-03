В РФ сожгли авто главы предприятия, строящего боевые ракеты: в ГУР раскрыли детали

ГосНИИмаш занимается изготовлением боевых частей для российских ракет.

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В РФ сожгли авто Игоря Кузнецова / Коллаж: Главред, Фото: ГУР

В российском Нижнем Новгороде сожгли автомобиль генерального директора компании ГосНИИмаш Игоря Кузнецова.

Акцию устроило в ночь на 3 ноября движение сопротивления, сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины в Telegram.

Уточняется, что ГосНИИмаш занимается изготовлением боевых частей для российских ракет, которыми террористическая Москва наносит удары по объектам в Украине.

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"Охота продолжается!", - добавили в военной разведке.

В РФ сожгли авто Игоря Кузнецова / ГУР

Что известно о предприятии ГосНИИмаш

Предприятие находится в Нижегородской области и является ведущим в России по разработке и производству боевых частей управляемого ракетного оружия

ГосНИИмаш занимается разработкой и производством боевого снаряжения и боевых частей управляемого ракетного оружия.

Отмечается, что более 80% УР, находящихся на вооружении армии РФ, содержат боевые части, которые являются разработками института.

Напомним, ранее сообщалось о масштабном пожаре в нефтяных резервуарах "Лукойла". Взрыв на резервуарах россияне объясняют "детонацией остаточных газов".

Ранее сообщалось, что в Перми взорвался пороховой завод. Взорвался Пермский пороховой завод, производящий в три смены боеприпасы для войны.

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