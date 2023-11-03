В РФ сожгли авто главы предприятия, строящего боевые ракеты: в ГУР раскрыли детали

В российском Нижнем Новгороде сожгли автомобиль генерального директора компании ГосНИИмаш Игоря Кузнецова.
Акцию устроило в ночь на 3 ноября движение сопротивления, сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины в Telegram.
Уточняется, что ГосНИИмаш занимается изготовлением боевых частей для российских ракет, которыми террористическая Москва наносит удары по объектам в Украине.
"Охота продолжается!", - добавили в военной разведке.
Что известно о предприятии ГосНИИмаш
Предприятие находится в Нижегородской области и является ведущим в России по разработке и производству боевых частей управляемого ракетного оружия
ГосНИИмаш занимается разработкой и производством боевого снаряжения и боевых частей управляемого ракетного оружия.
Отмечается, что более 80% УР, находящихся на вооружении армии РФ, содержат боевые части, которые являются разработками института.
Напомним, ранее сообщалось о масштабном пожаре в нефтяных резервуарах "Лукойла". Взрыв на резервуарах россияне объясняют "детонацией остаточных газов".
Ранее сообщалось, что в Перми взорвался пороховой завод. Взорвался Пермский пороховой завод, производящий в три смены боеприпасы для войны.
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