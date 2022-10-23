Делали боеприпасы для войны: в Перми взорвался пороховой завод, есть погибшие

В РФ взорвался Пермский пороховой завод / @perm36_6, УНИАН

В российской Перми произошел мощный взрыв на заводе по производству пороха, в результате есть жертвы.

Об этом идет речь в сообщении в Twitter российского информационного ресурса Пермь 36,6.

Уточняется, что в результате взрыва на Пермском пороховом заводе погибли два человека.

По неофициальным данным, еще четверо остаются под завалами.

"Взорвался Пермский пороховой завод, производящий сейчас в три смены боеприпасы для войны. Погибли как минимум два человека. Также по неофициальным данным 4 человека остаются под завалами", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в российском Белгороде прогремели мощные взрывы. В результате в городе есть разрушения.

Очевидцы выкладывают в Сеть фото и видео. На кадрах зафиксированы последствия "бавовны".

Отметим, что в результате пострадал как минимум один многоэтажный дом.

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