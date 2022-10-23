Делали боеприпасы для войны: в Перми взорвался пороховой завод, есть погибшие

Взорвался Пермский пороховой завод, производящий в три смены боеприпасы для войны.
В российской Перми произошел мощный взрыв на заводе по производству пороха, в результате есть жертвы.
Об этом идет речь в сообщении в Twitter российского информационного ресурса Пермь 36,6.
Уточняется, что в результате взрыва на Пермском пороховом заводе погибли два человека.
По неофициальным данным, еще четверо остаются под завалами.
"Взорвался Пермский пороховой завод, производящий сейчас в три смены боеприпасы для войны. Погибли как минимум два человека. Также по неофициальным данным 4 человека остаются под завалами", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее в российском Белгороде прогремели мощные взрывы. В результате в городе есть разрушения.
Очевидцы выкладывают в Сеть фото и видео. На кадрах зафиксированы последствия "бавовны".
Отметим, что в результате пострадал как минимум один многоэтажный дом.
Читайте еще:
- Не долетели: в российском Белгороде взорвались две запущенные по Харькову ракеты
- Россияне "перепутали" Харьков с Белгородом: в городе гремят взрывы
- "Хлопки" под Белгородом – атака военной базы РФ, которая снабжает войска на севере Луганщины – ISW