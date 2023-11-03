Интервью Залужного о "войне в тупике" всколыхнуло США: в Politico описали последствия

Интервью главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного изданию The Economist, которое мир увидел недавно, очень повлияло на дальнейшие планы Соединенных Штатов Америки по поддержке Киева в борьбе против российских оккупантов. Американский Конгресс был шокирован откровенностью украинского военачальника. Заявления, прозвучавшие в интервью, побудили республиканцев пересмотреть вопрос о поставках большого количества оружия.
Об этом отмечается в материале издания Politico. Журналисты издания проанализировали интервью Залужного о том, что "война зашла в тупик", и оценили, какую реакцию оно вызвало в США.
Отмечается, что представители республиканской партии назвали такие заявления украинского главкома поводом для пересмотра поддержки Украины со стороны США. При этом представители партии отметили, что эта помощь будет предоставляться, пока в этом есть необходимость.
Сенатор от республиканской партии Джош Хоули, который скептически относится к увеличению помощи Украине, после интервью Залужного заявил, что такая откровенность Главнокомандующего ВСУ "пробила большую дыру в политике администрации США в отношении Украины". Он подчеркнул, что Соединенные Штаты должны и дальше оказывать Киеву финансовую поддержку, а также поддерживать Украину во всех других направлениях, чтобы ситуация не зашла в тупик.
Сенатор-демократ, глава комитета иностранных дел Сената США Бен Кардин отметил, что обнародованная Залужным информация "совпадает с тем, что нам сообщали". По его словам, в США надеялись, что украинским военным удастся достичь больших успехов, но во время контрнаступления, которое продолжалось летом этого года, защитники Украины продвинулись всего на более чем 16 километров.
В Politico отмечают, что Сенат может одобрить увеличение помощи Украине, которое предусмотрено в запросе американского президента Джо Байдена на 106 миллиардов долларов. В этом пакете также предусмотрена поддержка Израиля и Тайваня, а также усиление безопасности южной границы с Мексикой.
Основные заявления из интервью Залужному изданию The Economist
В интервью главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что Украина одержит победу над РФ, но нужна помощь Запада по пяти пунктам. Этими пунктами являются:
- преимущество в воздухе,
- радиоэлектронная борьба,
- контрбатарейная борьба,
- минно-взрывные технологии,
- наращивание резервов.
Всё это может помочь выйти из позиционной войны, когда бои ведутся на стабильных фронтах и постоянно истощают силы.
Также Залужный рассказал об увеличении резерва военных в Украине. Он считает, что одним из ключевых приоритетов в войне против России должно быть наращивание резервов украинских военных. Главнокомандующий ВСУ сообщил, что в Украине планируют расширить категорию граждан, которые могут быть призваны на сборы или по мобилизации.
Кроме этого, Залужный назвал свой главный промах и озвучил огромные потери РФ. По его словам, страна-агрессор потеряла, по меньшей мере, 150 тысяч человек погибшими. При этом он озвучил количество потерь врага, говоря о своем первоначальном плане остановить Россию, обескровив ее войска. Вместе с тем главнокомандующий ВСУ признал, что этот план не сработал из-за того, что в РФ не ценят человеческие жизни.
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