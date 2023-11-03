Интервью Залужного о "войне в тупике" всколыхнуло США: в Politico описали последствия

Партнеры могут пересмотреть объем военной помощи Украине после громкого интервью украинского главкома.

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Интервью Залужного о "войне в тупике" всколыхнуло США/ коллаж: Главред, фото: Facebook Главнокомандующий ВСУ, Командование Объединенных сил ВСУ

Интервью главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного изданию The Economist, которое мир увидел недавно, очень повлияло на дальнейшие планы Соединенных Штатов Америки по поддержке Киева в борьбе против российских оккупантов. Американский Конгресс был шокирован откровенностью украинского военачальника. Заявления, прозвучавшие в интервью, побудили республиканцев пересмотреть вопрос о поставках большого количества оружия.

Об этом отмечается в материале издания Politico. Журналисты издания проанализировали интервью Залужного о том, что "война зашла в тупик", и оценили, какую реакцию оно вызвало в США.

Отмечается, что представители республиканской партии назвали такие заявления украинского главкома поводом для пересмотра поддержки Украины со стороны США. При этом представители партии отметили, что эта помощь будет предоставляться, пока в этом есть необходимость.

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Сенатор от республиканской партии Джош Хоули, который скептически относится к увеличению помощи Украине, после интервью Залужного заявил, что такая откровенность Главнокомандующего ВСУ "пробила большую дыру в политике администрации США в отношении Украины". Он подчеркнул, что Соединенные Штаты должны и дальше оказывать Киеву финансовую поддержку, а также поддерживать Украину во всех других направлениях, чтобы ситуация не зашла в тупик.

Сенатор-демократ, глава комитета иностранных дел Сената США Бен Кардин отметил, что обнародованная Залужным информация "совпадает с тем, что нам сообщали". По его словам, в США надеялись, что украинским военным удастся достичь больших успехов, но во время контрнаступления, которое продолжалось летом этого года, защитники Украины продвинулись всего на более чем 16 километров.

В Politico отмечают, что Сенат может одобрить увеличение помощи Украине, которое предусмотрено в запросе американского президента Джо Байдена на 106 миллиардов долларов. В этом пакете также предусмотрена поддержка Израиля и Тайваня, а также усиление безопасности южной границы с Мексикой.

Основные заявления из интервью Залужному изданию The Economist

В интервью главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что Украина одержит победу над РФ, но нужна помощь Запада по пяти пунктам. Этими пунктами являются:

преимущество в воздухе,

радиоэлектронная борьба,

контрбатарейная борьба,

минно-взрывные технологии,

наращивание резервов.

Всё это может помочь выйти из позиционной войны, когда бои ведутся на стабильных фронтах и постоянно истощают силы.

Также Залужный рассказал об увеличении резерва военных в Украине. Он считает, что одним из ключевых приоритетов в войне против России должно быть наращивание резервов украинских военных. Главнокомандующий ВСУ сообщил, что в Украине планируют расширить категорию граждан, которые могут быть призваны на сборы или по мобилизации.

Кроме этого, Залужный назвал свой главный промах и озвучил огромные потери РФ. По его словам, страна-агрессор потеряла, по меньшей мере, 150 тысяч человек погибшими. При этом он озвучил количество потерь врага, говоря о своем первоначальном плане остановить Россию, обескровив ее войска. Вместе с тем главнокомандующий ВСУ признал, что этот план не сработал из-за того, что в РФ не ценят человеческие жизни.

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