Налетит дождь и штормовой ветер 20 м/с: украинцев предупредили об опасности на выходные

В субботу в половине областей нашей страны будут дожди. Температура воздуха в некоторых областях опустится до +10, а в некоторых – поднимется до +25 градусов.

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Погода в Украине на выходные – налетит дождь и штормовой ветер 20 м/с/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com

Погода в Украине на выходные, 4 и 5 ноября, будет преимущественно дождливой. К осадкам стоит быть готовыми в половине областей нашего государства.

В субботу, 4 ноября, дожди накроют запад и север Украины, а также Винницкую и Черкасскую области. Таким прогнозом погоды поделилась синоптик Наталья Диденко.

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Погода в Украине 4 ноября

"Выходные. В субботу, 4-го ноября, будет много дождей в Украине. Но не везде. Завтра атмосферный фронт доставит влажную воздушную массу на запад, север и в Винницкую и Черкасскую области. Пройдут умеренные дожди", – отметила Диденко.

Она предупредила, что в субботу пасмурная влажная погода будет сопровождаться сильным ветром, кое-где даже будут штормовые порывы до 15-20 метров в секунду.

"Остальные территории – восток, юг, Полтавщина, Днепр и Кропивницкий с районами – попадут в субботу в сухую воздушную массу, без осадков. Однако и здесь ожидается сильный ветер южных направлений. Будьте осторожны!", – подчеркнула синоптик.

Она отметила, что температура воздуха в субботу предполагается в среднем от +14 до +19 градусов. Но на юге нашего государства будет еще теплее – от +20 до +25 градусов. В то же время холоднее всего будет на северо-востоке – от +10 до +13 градусов.

Погода в Украине 4 ноября/ meteoprog

Погода в Украине 5 ноября

В воскресенье, 5 ноября, дожди будут наиболее вероятны в западных областях Украины. На остальной территории нашего государства – без осадков.

Температура воздуха в течение дня будет держаться на уровне от +14 до +19 градусов, на юге – от +19 до +22 градусов.

Погода в Украине 5 ноября/ meteoprog

Погода в Киеве 4 ноября

Синоптик отмечает, что в субботу, 4 ноября, погода в столице Украины будет дождливой и с сильным ветром. При этом возможны даже штормовые порывы ветра.

"В Киеве завтрашний день, 4-го ноября, будет на синоптического любителя – будет идти дождь, завевать сильный ветер, особенно во второй половине дня и вечером. Возможны штормовые порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха около +14 градусов. Поэтому в субботу лучше запланируйте что-то дома или микроперебежками под зонтиком в кафе, музей или к родственникам", – отметила Наталья Диденко.

Погода в Киеве 5 ноября

В воскресенье, 5 ноября, погода кардинально изменится по сравнению с субботой. В этот день не будет дождя, а температура воздуха подскочит вплоть до +17 градусов. Однако всё еще останется порывистый ветер южного происхождения.

Погода в Киеве на две недели/ meteoprog

Погода в Украине

Ранее сообщалось, что стала известна дата существенного похолодания. Согласно прогнозу синоптика, относительно теплые температуры воздуха еще будут держаться около двух недель. Погода в этот период будет по-осеннему свежей, но без серьезных похолоданий. А вот существенного похолодания стоит ожидать с 12 ноября, говорит синоптик Диденко.

Также ранее синоптики рассказали, что ноябрь 2023 подготовил "сюрпризы" – будет рекордное тепло, 150% осадков, но без снега. Температура воздуха осенью будет нетипично теплой – намного выше нормы. Небольшие минусовые температуры будут очень редко, снежный покров не сформируется.

Напомним, синоптики рассказали, какой будет погода на неделю с 30 октября по 5 ноября 2023 года. Отмечалось, что аномальная температура побьет рекорды – украинцам назвали даты потепления. В течение недели два дня будут держаться очень высокие температуры воздуха, а пять дней будут лить сильные дожди.

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