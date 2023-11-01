Будет почти зимняя погода: стала известна дата существенного похолодания

В Украине постепенно снижается температура воздуха. Тепло продержится еще недолго.

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Погода в Украине – стала известна дата существенного похолодания/ unsplash.com

Погода в Украине после относительного тепла становится более прохладной. Ноябрь начался с "визита" атмосферного фронта с запада, который принесет к нам дожди. В первый день ноября температура воздуха снизится на несколько градусов на западе и в северной части нашего государства, днем ожидается +11...+14 градусов.

При этом на востоке, юге и в большинстве центральных областей еще пока будет держаться теплая погода, максимально температура воздуха будет достигать +15...+20 градусов, на крайнем юге до +22 градусов. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

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Когда будет серьезное похолодание

Согласно прогнозу синоптика, относительно теплые температуры воздуха еще будут держаться около двух недель. Погода в этот период будет по-осеннему свежей, но без серьезных похолоданий.

А вот существенного похолодания стоит ожидать с 12 ноября, говорит Диденко.

"В дальнейшем будет хотя и свежая погода, однако серьезного похолодания пока не видно. Более ощутимым снижение температуры, по предварительным прогнозам, ожидается с 12 ноября, однако даже без ночных "минусов". Поэтому можно многое успеть сделать до зимы", – отметила синоптик.

Погода в Киеве на две недели/ meteoprog.com

Погода в Украине

Ранее синоптики рассказали, что ноябрь 2023 подготовил "сюрпризы" – будет рекордное тепло, 150% осадков, но без снега. Температура воздуха осенью будет нетипично теплой – намного выше нормы. Небольшие минусовые температуры будут очень редко, снежный покров не сформируется.

Также ранее синоптики рассказали, какой будет погода на неделю с 30 октября по 5 ноября 2023 года. Отмечалось, что аномальная температура побьет рекорды – украинцам назвали даты потепления. В течение недели два дня будут держаться очень высокие температуры воздуха, а пять дней будут лить сильные дожди.

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