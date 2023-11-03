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Атаки будут массированными: в ВСУ сказали, чего ждет РФ для усиления ударов

Алёна Воронина
3 ноября 2023, 19:00
Ранее оккупанты запускали лишь по несколько беспилотников для разведки, а уже в ночь на 3 ноября атаковали Украину большим количеством дронов.
Атаки будут массированными: в ВСУ сказали, чего ждет РФ для усиления ударов
В ВСУ сказали, чего ждет РФ для усиления ударов/ Коллаж: Главред, фото: чкрин

Российские захватчики в ночь на пятницу, 3 ноября, запустили по Украине большое количество беспилотников. Вероятно, после наступления холодов вражеские атаки станут еще массированнее.

Об этом заявила во время брифинга начальница объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк. Она подчеркнула, что нельзя исключать варианта, что оккупанты усилят свои обстрелы именно с похолоданием.

"Предыдущие атаки мы оценивали, как точечные. Мы предупреждали, что это разведки. 2, 4, 6 "Шахедов", запущенные в зону ответственности означали, что враг пытался разведать размещение наших средств ПВО", – отметила Гуменюк.

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Также она напомнила, что вечером в четверг, 2 ноября, перед осуществлением ночных обстрелов российские оккупанты запустили сверхзвуковые противокорабельные "Ониксы" по Одесской области. Ракеты выпустили с территории временно оккупированного Крыма и направили в прибрежную зону, но на подлете к побережью они потеряли свою боевую способность.

Кто такая Наталья Гуменюк

Наталья Гуменюк – украинский военнослужащий, капитан 1 ранга Государственной пограничной службы Украины, руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины, который возглавляет с весны 2022 года.

Опасность усиления Россией атак по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что РФ может атаковать Украину ракетами, он назвал города, которые под угрозой удара. Он отметил, что значительная опасность сохраняется в таких регионах: Сумская, Черниговская, Херсонская и Донецкая области, а также Харьков, Запорожье, Херсон.

Также ранее спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк отмечала, что РФ готовится к массированному обстрелу Украины, будут точечные удары. Российские оккупанты накапливают ракеты, чтобы с наступлением холодов атаковать объекты энергетики.

У Зеленского назвали сроки и цели массированных ударов РФ. Российские оккупанты накапливают ракеты для массированных ракетных ударов по территории Украины, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Он подчеркнул, что в случае обстрелов объектов энергетики Украина будет отвечать симметрично.

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