Patriot, IRIS-T и Gepard: Шольц анонсировал мощный пакет помощи для Украины

ФРГ будет поддерживать Украину так долго, как будет нужно, подчеркнул канцлер Германии.

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Олаф Шольц анонсировал новые поставки Украине / Коллаж: Главред, Фото: УНИАН, defenceredefined.com.cy

Германия готовит зимний пакет помощи для Украины, основной задачей которого будет создание "защитного щита" для противостояния российским атакам, сообщил Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц на открытии в Берлине 6-го Немецко-украинского экономического форума во вторник.

"Гражданская и военная помощь с начала войны со стороны Германии достигла EUR24 млрд", - заявил он на открытии в Берлине 6-го Немецко-украинского экономического форума во вторник.

Немецкий канцлер напомнил, что по этому показателю ФРГ является вторым после США партнером, который поддерживает Украину.

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Как отметил Шольц, основной задачей зимнего пакета будет создание "защитного щита", учитывая очевидные планы РФ продолжать бомбить энергетическую и другую инфраструктуру, "использовать холод как оружие против гражданского населения".

Пакет оценивается в EUR1,4 млрд и включает, среди прочего, системы ПВО Patriot, IRIS-T6, Gepard. Глава правительства отметил, что на прошлой неделе был также одобрен пакет поддержки энергосистемы объемом EUR80 млн.

"Мы будем поддерживать Украину так долго, как будет нужно. Вместе с партнерами по ЕС, по G7 и многих других стран мы не сомневаемся в нашей сплоченности и решимости... Украина может положиться на Германию", - добавил Шольц.

Ранее сообщалось, что Шольц заморозил передачу Украине Taurus и боится конфликта с РФ. Если Германия таки передаст Украине ракеты Taurus, их дальность сократят из-за опасений ударов ВСУ по территории агрессора России, пишут журналисты.

Напомним, в Германии сделали заявление о передаче Украине крылатых ракет Taurus. В частности, министр обороны Борис Писториус в интервью французским СМИ сказал, что Берлин не отказывается передавать Киеву Taurus, однако нужно продумать все процедуры и последствия решения.

ВСУ понадобится три месяца, чтобы освоить работу с ракетами Taurus, написали журналисты немецкого издания Bild. Германия должна решиться на передачу Украине ракет после того, как аналогичное решение по ATACMS приняли в США.

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