'Мы их в этом оставляем': президент Чехии раскритиковал помощь Запада для контрнаступления ВСУ

Президент Чехии Петр Павел заявил, что якобы контрнаступление Вооруженных сил Украины развивается "не так, как ожидали сами украинцы". В частности, произошло это из-за не очень скорой помощи стране.
Глава Чехии на открытии собрания командования армией в Праге отметил, что причиной этого является то, что поддержка Запада была "недостаточно массовой и быстрой". Зато время, потраченное на подготовку к контрнаступлению, позволило также стране-агрессору России "очень хорошо подготовиться" к нему, сообщает Denikn.
Павел подчеркнул, что предоставление необходимого Украине вооружения до сих пор задерживается и даже сейчас "не достигает необходимого уровня". Между тем украинские защитники чувствуют "не только понятную усталость, но и все большее разочарование поддержкой Запада".
"Они чувствуют, что мы оставляем их в этом", - сказал Петр Павел.
Контрнаступление ВСУ: что известно
Напомним, что ВСУ расширяют плацдарм на Левобережье и продвигаются вперед на двух направлениях. Силы обороны Украины удерживают новые позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области.
Экс-командир "Айдара" раскрыл, как сорвали наступление ВСУ на левый берег Херсонщины. ВСУ вернулись к тому плану, который был еще в начале лета, и который пришлось надолго отложить, рассказал Дикий.
ВСУ лупят по врагу новым типом вооружения. Благодаря ему ВСУ могут бить по оккупантам на расстоянии 70-120 километров. Один из таких ударов был совершен по аэродрому россиян.
Больше интересных новостей:
- В Киев прибыл глава Пентагона Ллойд Остин, чтобы передать важное сообщение
- "Завершится все не так быстро": Зеленский рассказал о состоянии войны в Украине
- Подоляк рассказал, на сколько реально "заморозить" войну с Россией: какие могут быть последствия