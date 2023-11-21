'Мы их в этом оставляем': президент Чехии раскритиковал помощь Запада для контрнаступления ВСУ

Предоставление необходимого Украине вооружения до сих пор задерживается и даже сейчас "не достигает необходимого уровня", отметил Павел.

https://glavred.info/world/my-ih-v-etom-ostavlyaem-prezident-chehii-sdelal-zayavlenie-o-kontrnastuplenii-vsu-10518700.html Ссылка скопирована

Петр Павел рассказал о контрнаступлении ВСУ / коллаж: Главред, фото: ОПУ, 37 отдельная бригада морской пехоты

Президент Чехии Петр Павел заявил, что якобы контрнаступление Вооруженных сил Украины развивается "не так, как ожидали сами украинцы". В частности, произошло это из-за не очень скорой помощи стране.

Глава Чехии на открытии собрания командования армией в Праге отметил, что причиной этого является то, что поддержка Запада была "недостаточно массовой и быстрой". Зато время, потраченное на подготовку к контрнаступлению, позволило также стране-агрессору России "очень хорошо подготовиться" к нему, сообщает Denikn.

Павел подчеркнул, что предоставление необходимого Украине вооружения до сих пор задерживается и даже сейчас "не достигает необходимого уровня". Между тем украинские защитники чувствуют "не только понятную усталость, но и все большее разочарование поддержкой Запада".

видео дня

"Они чувствуют, что мы оставляем их в этом", - сказал Петр Павел.

Контрнаступление ВСУ: что известно

Напомним, что ВСУ расширяют плацдарм на Левобережье и продвигаются вперед на двух направлениях. Силы обороны Украины удерживают новые позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области.

Экс-командир "Айдара" раскрыл, как сорвали наступление ВСУ на левый берег Херсонщины. ВСУ вернулись к тому плану, который был еще в начале лета, и который пришлось надолго отложить, рассказал Дикий.

ВСУ лупят по врагу новым типом вооружения. Благодаря ему ВСУ могут бить по оккупантам на расстоянии 70-120 километров. Один из таких ударов был совершен по аэродрому россиян.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.