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"У россиян защиты почти нет": ВСУ лупят по врагу новым типом вооружения

Ангелина Подвысоцкая
20 ноября 2023, 20:59
ВСУ атакуют оккупантов ракетами, которые могут поражать цель на расстоянии до 120 км.
ВСУ, Точка-У
ВСУ бьют по врагу новым типом вооружения / Коллаж: Главред, фото: Википедия, 3 отдельная штурмовая бригада

Украинские военные начали применять новый тип вооружения. ВСУ бьют по врагу снарядами к ракетному комплексу "Точка-У". Об этом в эфире 24 канала заявил полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан.

Это баллистическое вооружение достаточно древнее. Благодаря ему ВСУ могут бить по оккупантам на расстоянии 70-120 километров. Один из таких ударов был совершен по аэродрому россиян. Обломки нового вооружения обнаружили на месте попадания на территории Белгородского аэродрома.

"Хорошее оружие, особенно осколочно - фугасная боевая часть, оно взрывается в воздухе и накрывает отрезок около 3 га, это примерно футбольное поле", - говорит Свитан.

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Полковник отметил, что ракетный запас к этим установкам отстреляли еще в начале полномасштабного вторжения. Однако недавно они появились снова. Эксперт убежден, что это связано с передачей военной помощи от союзников Украины.

Сообщается, что у оккупантов нет защиты от этих ракет, кроме установки С-400.

Как сообщал Главред, 7 сентября губернатор Брянской области РФ Александр Богомаз заявил об атаке беспилотником на промышленный объект в Брянске, Министерство обороны России утверждало, что один из двух беспилотников был уничтожен в воздухе.

Ранее в РФ прогремел взрыв на заводе по производству "Искандеров". Изначально была версия, что Воткинский завод атаковал дрон. Затем выяснилось, что к взрыву привела детонация изделия в бронекапсуле.

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война в Украине ВСУ Точка-У вторжение России
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