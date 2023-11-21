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Оккупанты ударили по больнице на Донетчине, есть погибшие и много раненых: детали

Алёна Воронина
21 ноября 2023, 13:02
Захватчики ударили по больнице и шахте в городе Селидово. Известно о двух погибших и восьми раненых.
Удар оккупантов по Селидово в Донецкой области
Оккупанты ударили по больнице и шахте Донецкой области/ коллаж: Главред, фото: Telegram и. о. начальника Донецкой ОВА Игоря Мороза, Донецкая областная прокуратура

Российские оккупанты в ночь на вторник, 21 ноября, ударили по городу Селидово в Донецкой области и попали, в частности, в больницу и шахту.

В результате удара погибли два человека – работник шахты и еще один человек в больнице. Об этом сообщил и. о. начальника Донецкой ОВА Игорь Мороз в Telegram.

Он отметил, что по состоянию на это время известно о восьми раненых.

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"Враг продолжает целенаправленно бить по гражданским и уничтожать гражданскую инфраструктуру – на этот раз удар пришелся по больнице в Селидово и по шахте в пригороде. Среди жертв этой атаки 1 человек погиб в больнице и 1 – на территории шахты", – отметил Мороз.

И. о. главы ОВА рассказал, что в результате удара в шахте было повреждено 7 зданий, 14 легковых автомобилей и 5 автобусов. В больнице частично разрушены поликлиника, инфекционное и приемное отделения.

"На месте преступления работают полицейские и спасатели. В случае поступления новой информации буду сообщать дополнительно", – добавил Мороз.

Погиб 63-летний мужчина на предприятии, еще 1 человек в больнице

В Донецкой областной прокуратуре рассказали, что удар по Селидово оккупанты нанесли в 23:35 в понедельник, 20 ноября.

"Мишенью для оккупационных войск стала городская больница, в которой на лечении находились люди. В результате обстрела восемь граждан получили контузии и осколочные ранения, а один погиб. Также вражеские ракеты попали по предприятию, расположенному на территории Новогродовской территориальной общины. От полученных телесных повреждений погиб 63-летний работник, который находился в одном из помещений", – говорится в сообщении.

  • РФ ударила по больнице и шахте в Селидово Донецкой области
    РФ ударила по больнице и шахте в Селидово Донецкой области Telegram и.о. начальника Донецкой ОВА Игоря Мороза, Донецкая областная прокуратура
  • РФ ударила по больнице и шахте в Селидово Донецкой области
    РФ ударила по больнице и шахте в Селидово Донецкой области Telegram и.о. начальника Донецкой ОВА Игоря Мороза, Донецкая областная прокуратура
  • РФ ударила по больнице и шахте в Селидово Донецкой области
    РФ ударила по больнице и шахте в Селидово Донецкой области Telegram и.о. начальника Донецкой ОВА Игоря Мороза, Донецкая областная прокуратура
  • РФ ударила по больнице и шахте в Селидово Донецкой области
    РФ ударила по больнице и шахте в Селидово Донецкой области Telegram и.о. начальника Донецкой ОВА Игоря Мороза, Донецкая областная прокуратура
  • РФ ударила по больнице и шахте в Селидово Донецкой области
    РФ ударила по больнице и шахте в Селидово Донецкой области Telegram и.о. начальника Донецкой ОВА Игоря Мороза, Донецкая областная прокуратура
  • РФ ударила по больнице и шахте в Селидово Донецкой области
    РФ ударила по больнице и шахте в Селидово Донецкой области Telegram и.о. начальника Донецкой ОВА Игоря Мороза, Донецкая областная прокуратура
  • РФ ударила по больнице и шахте в Селидово Донецкой области
    РФ ударила по больнице и шахте в Селидово Донецкой области Telegram и.о. начальника Донецкой ОВА Игоря Мороза, Донецкая областная прокуратура
  • РФ ударила по больнице и шахте в Селидово Донецкой области
    РФ ударила по больнице и шахте в Селидово Донецкой области Telegram и.о. начальника Донецкой ОВА Игоря Мороза, Донецкая областная прокуратура
  • РФ ударила по больнице и шахте в Селидово Донецкой области
    РФ ударила по больнице и шахте в Селидово Донецкой области Telegram и.о. начальника Донецкой ОВА Игоря Мороза, Донецкая областная прокуратура
  • РФ ударила по больнице и шахте в Селидово Донецкой области
    РФ ударила по больнице и шахте в Селидово Донецкой области Telegram и.о. начальника Донецкой ОВА Игоря Мороза, Донецкая областная прокуратура
  • РФ ударила по больнице и шахте в Селидово Донецкой области
    РФ ударила по больнице и шахте в Селидово Донецкой области Telegram и.о. начальника Донецкой ОВА Игоря Мороза, Донецкая областная прокуратура

Ракетные удары РФ по Украине

Напомним, страна-агрессор РФ ударила ракетами на Запорожье 18 ноября. Когда на место первого удара прибыли полицейские и спасатели, военные РФ совершили еще один обстрел. В результате погибли двое спасателей, еще трое получили ранения, также ранены четверо местных жителей.

В ночь на вторник, 21 ноября, РФ нанесла новый удар ракетами и дронами. Российские войска ночью выпустили по территории Украины 11 дронов-камикадзе Шахед и 5 ракет двух типов. Силы ПВО Украины сбили 10 дронов и одну ракету.

Ранее военный эксперт Петр Черник спрогнозировал, куда направят 800 ракет россияне. Более восьми сотен ракет, которые, по предварительным данным, были накоплены страной-агрессором Россией, будут использованы для атак на инфраструктуру Украины, отметил он.

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война в Украине Селидово вторжение России новости Донбасса ракетный удар
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