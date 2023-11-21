Оккупанты ударили по больнице на Донетчине, есть погибшие и много раненых: детали

Российские оккупанты в ночь на вторник, 21 ноября, ударили по городу Селидово в Донецкой области и попали, в частности, в больницу и шахту.
В результате удара погибли два человека – работник шахты и еще один человек в больнице. Об этом сообщил и. о. начальника Донецкой ОВА Игорь Мороз в Telegram.
Он отметил, что по состоянию на это время известно о восьми раненых.
"Враг продолжает целенаправленно бить по гражданским и уничтожать гражданскую инфраструктуру – на этот раз удар пришелся по больнице в Селидово и по шахте в пригороде. Среди жертв этой атаки 1 человек погиб в больнице и 1 – на территории шахты", – отметил Мороз.
И. о. главы ОВА рассказал, что в результате удара в шахте было повреждено 7 зданий, 14 легковых автомобилей и 5 автобусов. В больнице частично разрушены поликлиника, инфекционное и приемное отделения.
"На месте преступления работают полицейские и спасатели. В случае поступления новой информации буду сообщать дополнительно", – добавил Мороз.
Погиб 63-летний мужчина на предприятии, еще 1 человек в больнице
В Донецкой областной прокуратуре рассказали, что удар по Селидово оккупанты нанесли в 23:35 в понедельник, 20 ноября.
"Мишенью для оккупационных войск стала городская больница, в которой на лечении находились люди. В результате обстрела восемь граждан получили контузии и осколочные ранения, а один погиб. Также вражеские ракеты попали по предприятию, расположенному на территории Новогродовской территориальной общины. От полученных телесных повреждений погиб 63-летний работник, который находился в одном из помещений", – говорится в сообщении.
Ракетные удары РФ по Украине
Напомним, страна-агрессор РФ ударила ракетами на Запорожье 18 ноября. Когда на место первого удара прибыли полицейские и спасатели, военные РФ совершили еще один обстрел. В результате погибли двое спасателей, еще трое получили ранения, также ранены четверо местных жителей.
В ночь на вторник, 21 ноября, РФ нанесла новый удар ракетами и дронами. Российские войска ночью выпустили по территории Украины 11 дронов-камикадзе Шахед и 5 ракет двух типов. Силы ПВО Украины сбили 10 дронов и одну ракету.
Ранее военный эксперт Петр Черник спрогнозировал, куда направят 800 ракет россияне. Более восьми сотен ракет, которые, по предварительным данным, были накоплены страной-агрессором Россией, будут использованы для атак на инфраструктуру Украины, отметил он.
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