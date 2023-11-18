РФ ударила ракетами на Запорожье: погибли спасатели, еще семеро человек ранены

Когда на место первого удара прибыли полицейские и спасатели, военные РФ осуществили еще один обстрел.

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РФ ударила ракетами по Камышевахе / Коллаж: Главред, Фото: t.me/UA_National_Police

Российские оккупационные войска нанесли три ракетных удара по Камышевахской громаде в Запорожской области.

В результате погибли двое спасателей, еще трое получили ранения, также ранены четверо местных жителей, сообщает Национальная полиция.

"На Запорожье россияне нанесли три ракетных удара по Камышевахской громаде, есть погибшие и раненые: полиция документирует последствия военного преступления РФ", - говорится в сообщении Нацполиции. видео дня

Как сообщается, в результате первых двух ракетных попаданий (тип устанавливается) ранения получили четверо местных жителей, произошло возгорание жилого дома.

Когда же на место происшествия прибыли полицейские и спасатели, военные страны-террориста осуществили еще один обстрел. Погибли двое сотрудников ГСЧС, еще трое их коллег получили ранения различной степени тяжести.

РФ ударила по Запорожской области / t.me/UA_National_Police

Удары РФ по Украине

Ранее сообщалось, что ночью РФ дронами атаковала Украину. В Киеве и Хмельницкой области работала противовоздушная оборона. Украинцев призывали оставаться в укрытиях.

Напомним, ранее сообщалось о том, чем и когда РФ готова бить по Украине. В ГУР уточнили, что только в октябре Россия изготовила 115 высокоточных ракет.

Как ранее сообщалось, комплекс Patriot сбил российскую баллистическую ракету. В Киевской области зенитно-ракетный комплекс Patriot сбил российскую баллистическую ракету. Об этом сообщил командующий Воздушными силами Николай Олещук.

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