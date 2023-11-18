Ночью РФ дронами атаковала Украину: что известно о последствиях

В ночь на 18 ноября в ряде областей Украины объявляли воздушную тревогу из-за атаки дронов. Беспилотники атаковали Киев, Одесскую и Хмельницкую области. Части дронов удалось долететь до Ровенщины.
В Киеве и Хмельницкой области работала противовоздушная оборона. Украинцев призывали оставаться в укрытиях.
Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко сообщил в Telegram, что силы и средства ПВО уничтожили все воздушные цели на подступах к Киеву.
"Вторая атака вражеских беспилотников по Киеву за этот месяц. Дроны противника (по предварительным данным – баражирующие боеприпасы типа "Shahed") были запущены с южного направления. Чтобы добраться до столицы, БпЛА преодолели сложный маршрут протяженностью чуть ли не 1000 км. В атаку Киева беспилотники заходили с северного направления. Но сложные маневры врага не помешали нашей противовоздушной обороне. Силами и средствами ПВО все воздушные цели – почти десяток – были поражены на подступах к Киеву", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, в городе обошлось без жертв и разрушений.
В Хмельницкой области во время воздушной тревоги также работали силы ПВО. Об этом сообщил первый заместитель начальника Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин в Facebook.
По его словам, сообщений о пострадавших или повреждении инфраструктуры не поступало.
Как сообщал Главред, В ночь на 17 ноября в Хмельницкой области прогремели взрывы - регион атаковали вражеские беспилотники. Местные власти сообщили о работе ПВО.
16 ноября оккупанты также атаковали Хмельницкую область. Противовоздушная оборона сбила все вражеские цели, но в результате падения обломков есть повреждения. Также один человек получил ранение. В частности, обломки упали на грузовой автомобиль, пострадал водитель.
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